Учитель из Москвы дошел до Петербурга за 17 дней и попал в Книгу рекордов России

Москвич дошел до Петербурга за 17 дней. Фото: СОЦСЕТИ

Московский учитель Андрей Задураев прошел пешком из столицы до Петербурга всего за несколько дней. О том, что он планирует отправиться в путешествие, стало известно 28 июня из его социальных сетей. Во время похода педагог превратился в блогера и делился своими победами с подписчиками.

- Многие из вас знают, что я люблю комиксы... Никогда не считал, что в моих похождениях, есть что-то героическое, но в все же, в каждом из нас живет герой, - написал москвич перед путешествием.

Маршрут мужчины можно было отслеживать по картам. Фото: СОЦСЕТИ

Все желающие могли следить за маршрутом мужчины через карты и его геопозицию. Так, до Твери путешественник добрался уставшим, потому что целых 20 часов шел без остановки и трижды попал под дождь.

Мини-отчеты каждый день появлялись на странице учителя. Выдропужск, Вышний Волочек, Новый Березай, Валдай, Крестцы: путешественник активно делился впечатлениями. В итоге, преодолеть маршрут удалось всего за 17 дней. После похода Андрей Задураев попал в Книгу рекордов России.

Рекорд москвича попал в Книгу рекордов России. Фото: СОЦСЕТИ

- Меня вписали в Реестр рекордов России. И рекорд признан мировым! – поделился он с подписчиками.

Сразу после путешествия в Петербург, москвич пешком отправился на Хибины. Об этом он тоже рассказывал в социальных сетях.