Умер Николай Добронравов, поэт и автор песни «Трус не играет в хоккей»

Николаю Добронравову было 94 года. Фото: Скриншот из видео канала "Я-земляк!" на YouTube

Автор песен «Трус не играет в хоккей» и «Как молоды мы были» Николай Добронравов умер ночью 17 сентября. Ему было 94 года. Поэт родился в Ленинграде и именно там впервые приобщился к великой русской культуре. Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования Александре Пахмутовой, жене Добронравова.

- Вы прошли с ним многие годы. Ваш творческий союз подарил бессмертные произведения, которые дарят оптимизм, вдохновляют, дают силу радоваться жизни и любить нашу Родину. Эти произведения любимы нашим народом. Они навсегда останутся с нами. Крепости сил и стойкости духа Вам в эти тяжелые дни, - приводит слова главы города пресс-служба Смольного.

Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 года. Известные многим музыкальные композиции он создавал в том числе вместе с супругой. Так, Александра Пахмутова, написала музыку к словам песни «Трус не играет в хоккей». Помимо карьеры автора песен, Добронравов снялся в двух фильмах – «Возвращение Василия Бортникова» и «Спортивная честь».