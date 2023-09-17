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Общество17 сентября 2023 11:30

Бабье лето вернется: Воздух прогреется до 25 градусов 22 сентября в Петербурге

Потепление ожидается в Петербурге с четверга 21 сентября
Анастасия НУРАДИЛОВА
В Петербурге снова потеплеет к 21 сентября.

В Петербурге снова потеплеет к 21 сентября.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Бабье лето закончилось в Петербурге на этой неделе. Так заявил синоптик Александр Шувалов. В город пришла типичная осень, привычные для Северной столицы ливни и дожди. На следующей неделе, с 18 сентября, такая тенденция сохранится. В городе на Неве станет еще прохладнее, поэтому можно доставать из шкафа забытое пальто.

- В понедельник в Петербурге осадков не будет. Но все-таки похолодает. Столбики термометров покажут от 14 до 16 градусов, - сообщил главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Если верить порталу Gismeteo, то солнце в Петербург все-таки вернется. Это произойдет к четвергу, 21 сентября. Воздух к пятнице будет прогреваться до 23-25 градусов, а это почти петербургское лето. Выходит, что на следующих выходных снова будет солнечно, а значит, об уходе бабьего лета утверждать пока нельзя.

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