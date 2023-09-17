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ЗДОРОВЬЕ17 сентября 2023 12:46

Более 600 тысяч петербуржцев вакцинировались от гриппа с начала сентября

Это 12% от всего населения Северной столицы
Анастасия НУРАДИЛОВА
Жители Петербурга активно вакцинируются от гриппа.

Жители Петербурга активно вакцинируются от гриппа.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге активно идет прививочная кампания против гриппа. Всего за первую половину сентября от вируса вакцинировались 630 тысяч петербуржцев, а это 12 процентов от всего населения. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба Смольного.

- Своевременная вакцинация от гриппа помогает предотвратить сезонную эпидемию. В Петербурге созданы все условия, чтобы жители города могли привиться качественной вакциной в удобное время и в доступном месте, - отметил губернатор Александр Беглов.

В 17 районах Петербурга на этой неделе поставить прививку можно было в 310 местах, где работали 265 прививочных бригад. Кроме этого, для вакцинации установили 41 прививочный пункт. Они располагаются около 26 станций метро и в местах скопления людей. Районные поликлиники тоже принимают пациентов, желающих получить прививку.

Напомним, в этом сезоне прививочная компания стартовала 28 августа. Всего планируется вакцинировать 3 миллиона 240 тысяч человек – это 60 процентов от общего населения города.

Новости медицины и здоровья Санкт-Петербурга, Ленинградской области