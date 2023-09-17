Били лежачую девочку руками и ногами: Видео жестокой драки трех школьниц из Карелии появилось в Сети

Девочки жестоко избили знакомую. Фото: Скриншот из видео

В Карелии две школьницы жестоко избили сверстницу. Видео с шокирующими кадрами облетело Сеть и вызвало бурное обсуждение у общественности. Почему девочки с такой силой и с полным отсутствием жалости избивали знакомую – осталось загадкой. Но делом уже заинтересовались Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев и прокуратура.

- В настоящее время несовершеннолетняя получает медицинскую помощь в районной больнице, сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка, по итогам которой будут приняты необходимые меры. Уполномоченный на предстоящей неделе внепланово выезжает в Пудожский район, - прокомментировали в пресс-службе омбудсмена.

В прокуратуре рассказали, что виновных девочек уже нашли. Драка произошла 12 сентября. А сейчас сотрудники надзорного ведомства выясняют, что стало причиной ссоры.

- Одновременно прокуратурой Пудожского района проводится проверка исполнения требований законодательства в деятельности органов и организаций системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в ходе которой будет дана правовая оценка их действиям, - говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело после случившегося пока не возбуждали. Пострадавшая девочка до сих пор находится в стационаре.