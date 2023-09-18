Жители отправили свыше 45 млн рублей в поддержку НКО – партнеров социального проекта Яндекса — «Помощь рядом»

Социальный проект «Помощь рядом» запустили в 2020-м году.

Социальный проект «Помощь рядом» запустили в 2020-м году. Сейчас он сотрудничает с более чем 400 проверенными фондами-партнерами. Средства на благотворительность направляют компания-основатель и пользователи сервисов — благодаря подключаемой функции округления чеков. Сегодня возможность округления используют более одного миллиона человек. Это пользователи Яндекс Go, Маркета, Лавки, Еды, Заправок и Самокатов.

Пользователи сами выбирают, какой вклад внести, — округлять можно до числа, кратного 10, 50, 100 и так далее. Ежемесячно округление используют 1,4 млн раз. С момент запуска округлили свыше 58 млн чеков на сумму 408 млн рублей. Санкт-Петербург в статистике по всем городам присутствия сервиса — на втором месте. Его вклад в копилку проекта составил 45,2 млн рублей.

Топ самых «округляющих» городов возглавила Москва с общей суммой 161 млн рублей. Пятерку замыкают Екатеринбург (8,7 млн), Казань (7,3 млн) и Краснодар (6,8 млн).

Наиболее активный меценат «Помощи рядом» живет в российской столице. За все время он воспользовался округлением в сервисах Яндекса более четырех тысяч раз. К его результату приблизились еще несколько пользователей — из Ставрополя, Комсомольска-на-Амуре, Нальчика и Чебоксар. У каждого более трех тысяч округлений.

Округление в разных сервисах идет на различные нужды. Например, средствами из приложений Яндекс Go, Самокаты и Заправки финансируют организацию поездок для сотрудников и подопечных фондов.

Благодаря программе «Поездки для НКО» подопечные фондов могут добираться к местам лечения, реабилитации и другие важные локации на такси. За время существования проекта организовано 810 215 благотворительных поездок. Ежемесячно основатели проекта добавляют 12 млн рублей из средств компании. За все время его существования Яндекс перевел 279,5 млн рублей на нужды проекта.

Округление пользователи могут подключить в разделе «Помощь рядом» приложений или личном кабинете в Яндекс Go. Выбрать «Управление округлением» и настроить функцию. В честь миллиона «округлянтов» компания удвоит все округления заказов пользователей из личных средств.