«Переживать о похолодании рано»: Синоптик Колесов пообещал теплую погоду в Петербурге с 19 сентября

Похолодание в Петербурге ожидается в конце сентября. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде на текущую неделю. Он предупредил, что расстраиваться о похолодании пока еще рано. Но пару дней все-таки придется потерпеть наступившую осень, которая вскоре снова уступит место лету.

- Погоду в нашем регионе определяет антициклон, солнечно и не очень много облаков, но западный ветер, так что максимальные температуры сегодня будут первыми самыми низкими в сентябре. Скорее всего, сегодня днем будет прохладнее, чем 14 и 15 сентября, - объяснил синоптик.

Уже 19 сентября воздух в Петербурге прогреется до 20 градусов. Но при этом будет ветрено, кое-где пройдут дожди. По словам специалиста, постоянный холод придет в город только в конце этого месяца.

- А сейчас перспективы такие, что в начале третьей декады будет настолько тепло, что дневная температура опять может приблизиться к экстремумам, - добавил Колесов.