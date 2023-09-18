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Общество18 сентября 2023 8:57

Многодетным семьям из Петербурга компенсируют затраты на школьную форму

Размер компенсации составит чуть более 5,6 тысячи рублей
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Многодетные семьи из Петербурга могут получить компенсацию на покупку школьной формы для детей.

Многодетные семьи из Петербурга могут получить компенсацию на покупку школьной формы для детей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Покупка школьной и спортивной формы для ребенка может ударить по кошельку родителей. Особенно, если в семье воспитывается несколько детей. Но в Петербурге для многодетных семей предусмотрена компенсация на эти траты в размере 5 621 рублей на одного ребенка. Такая выплата производится один раз в году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

- Чтобы получить компенсацию на покупку школьной и спортивной формы необходимо чтобы дети и один или каждый родитель имел гражданство РФ, а также постоянную или временную регистрацию в Петербурге, - уточнили в пресс-службе.

Оформить заявление родители могут в любом удобном МФЦ по предварительной записи или на портале госуслуг. Для этого необходимо иметь при себе: паспорт РФ; документы, подтверждающие полномочия заявителя; согласие на обработку персональных данных; заявлением с номерами СНИЛС, датами рождения членов семьи и способом перечисления выплаты.

Также родителям могут понадобиться: документы о наличии детей в семье; свидетельство о заключении или расторжении брака; документы, подтверждающие статус неполной семьи; справка из школы, подтверждающая обучение в ней.

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