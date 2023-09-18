Многодетным семьям из Петербурга компенсируют затраты на школьную форму

Многодетные семьи из Петербурга могут получить компенсацию на покупку школьной формы для детей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Покупка школьной и спортивной формы для ребенка может ударить по кошельку родителей. Особенно, если в семье воспитывается несколько детей. Но в Петербурге для многодетных семей предусмотрена компенсация на эти траты в размере 5 621 рублей на одного ребенка. Такая выплата производится один раз в году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

- Чтобы получить компенсацию на покупку школьной и спортивной формы необходимо чтобы дети и один или каждый родитель имел гражданство РФ, а также постоянную или временную регистрацию в Петербурге, - уточнили в пресс-службе.

Оформить заявление родители могут в любом удобном МФЦ по предварительной записи или на портале госуслуг. Для этого необходимо иметь при себе: паспорт РФ; документы, подтверждающие полномочия заявителя; согласие на обработку персональных данных; заявлением с номерами СНИЛС, датами рождения членов семьи и способом перечисления выплаты.

Также родителям могут понадобиться: документы о наличии детей в семье; свидетельство о заключении или расторжении брака; документы, подтверждающие статус неполной семьи; справка из школы, подтверждающая обучение в ней.