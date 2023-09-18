Отопление в Петербурге включат в последних числах сентября

Отопление в Петербурге включат нескоро. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На заседании правительства Петербурга обсудили подготовку к отопительному сезону. А он, понятно, близок. Правда, ответственные за процесс говорят, что сентябрь в этом году удался на славу. В отличие от прошлого года. Поэтому и батареи в домах пока что еще холодные. Но люди не жалуются: спасибо капризам природы!

- В 2022-м уже 8 сентября началось периодическое протапливание. В начале октября -полноценный отопительный сезон. В этом же году отопление будем запускать в последних числах сентября – не раньше, - отметил на заседании руководитель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Станислав Протасов.

Сейчас среднесуточные температуры находятся на отметке выше 15-16 градусов. По классическим же нормативам отопительный период начинается, если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8 градусов по Цельсию. Впрочем, включение отопление возможно и раньше, если к этому готовы все городские службы и инженерные сети.

Также на совещании доложили об объемах реконструкции теплосетей. В этом плане все хорошо. Как рассказали на заседании, 720 километров инженерных сетей построено, отремонтировано капитально или реконструировано в 2023 году. В том числе 280 километров теплотрасс.

В целом готовность всех инженерных сетей в комитете оценили на 95%. К 1 октября должно быть все сто.