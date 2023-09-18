Самозанятость - это просто: Как создать свое дело без долгов

Государство предоставляет пул инструментов поддержки для самозанятых. Фото: freepik.com.

Хотите работать на себя, но боитесь неизвестности и не уверены в будущем? Не стоит беспокоиться! Сегодня самозанятость - это один из самых перспективных и выгодных видов предпринимательства, который может принести вам большую прибыль и свободу в выборе работы.

О том, как открыть свое дело без долгов, поговорили с директором НО «Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге» (Центр «Мой бизнес» в Санкт-Петербурге) Валерием Бересневым, исполнительным директором НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга» Александрой Питкянен и предпринимателем, получившим микрозайм на развитие бизнеса, Михаилом Шкафиным в программе «Сам себе занятый» на Радио «Комсомольская правда в Петербурге» 92.0 FM.

На какую поддержку сегодня может рассчитывать самозанятый?

- В рамках развития и реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», государство предоставляет пул инструментов поддержки для самозанятых. Обратиться за помощью можно в Центр «Мой бизнес», - отмечает Валерий Береснев, директор НО «Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге». - Мы помогаем зарегистрироваться, предоставляем консультации профильных экспертовпо различным вопросам, в том числе по вопросам финансового планирования и налогообложения. Наш центр ориентирован на нефинансовый блок поддержки, связанный с профильными образовательными мероприятиями. Формат абсолютно разный: вебинары, семинары, бизнес-игры, которые моделируют предпринимательское поведение. Не могу не отметить статистику: в нашем городе свыше 500 тысяч самозанятых, в настоящий момент; порядка 350 тысяч предпринимателей; количество самозанятых только за этот год в Санкт-Петербурге выросло на 95 тысяч человек, что сопоставимо с населением города Воскресенск, например.

На программы, направленные на развитие предпринимательской грамотности большой спрос и, по исследованию Министерства экономического развития России, за последние три года, каждый третий индивидуальный предприниматель прошел обучение, а 40% планируют это сделать. Сопоставимые цифры и по самозанятым. Есть возможность провести обучение в оффлайн и онлайн форматах по таким важным аспектам как эффективные продажи, повысить компетенции по различным специальностям, которые интересны самозанятым (например — это копирайтеры, смм-менеджеры, мастера маникюра). Конечно же, для максимально широкого охвата аудитории, на платформе есть предоплаченные городом цифровые сервисы, такие как Яндекс, Авито, Профи. С их помощью самозанятые могут бесплатно продвигать и развивать свой бизнес. Одним из самых популярных запросов у самозанятых и предпринимателей был и остается спрос на меры финансовой поддержки от государства. Самозанятый может рассчитывать на социальный контракт величиной до 350 тысяч рублей, если попал в трудную жизненную ситуацию (болезнь, декрет, ухаживал за недееспособным человеком и др.), что стало причиной низкого дохода от предпринимательской деятельности. Получить контракт можно предоставив четкий бизнес-план, для составления которого Центр «Мой бизнес» предоставит необходимые инструменты: шаблон, методичку и видео-инструкцию.

Какие микрозаймы и на каких условиях самозанятый может себе позволить?

- У нас есть два фонда, которые занимаются финансовой государственной поддержкой: Фонд содействия кредитования малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга и Фонд микрофинансирования малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания, - отмечает исполнительный директор НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга» Александра Питкянен.

Именно Фонд микрофинансирования предоставляет финансовую поддержку самозанятым. Помощь оказывается в виде займов в размере до 500 тысяч рублей под 3 % годовых, без залогового обеспечения, под поручительство физического лица (подтвердившего доход, который может перекрыть сумму займа, в случае, если основной заемщик не сможет платить по договору), как дополнительная гарантия.

О том, как открыть свое дело без долгов, поговорили в программе «Сам себе занятый» на Радио «Комсомольская правда в Петербурге». Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

На что можно потратить заемные деньги?

- Средства предоставляются как на закупку оборудования, так и на пополнения оборотных средств (здесь ограничений нет). Мы не предоставляем средства займа на приобретение жилой недвижимости самозанятого, но если ведется бизнес для сдачи в аренду, то можно отремонтировать помещение или купить какое-то оборудование. У нас были случаи когда обращались парикмахеры, покупали инвентарь. Если приобретается недвижимость для проживания, то мы не сможем предоставить займ. Если недвижимость будет использоваться в бизнесе, для сдачи в аренду, то, да, на ремонт возможно получить заем.

Какие меры поддержки наиболее востребованы у самозанятых?

- На сегодняшний день, если говорить о нефинансовых мерах, это обучение. Мы стремимся к тому, чтобы образовательный контент был максимально практико-ориентирован. В первую очередь, стимулировал самозанятого к возможному переходу к более устойчивым формам ведения предпринимательской деятельности, к созданию ИП или ООО. Соответственно программы, которые мы запускаем, ориентированы на стимулирование продаж, чтобы самозанятый смог пересечь порог в 2,4 миллиона рублей. Я говорю «пока», потому что уже приходит информация от федерального центра, что возможно этот порог будет увеличен вдвое, комментирует Валерий Береснев.

Сколько выдано было самозанятым займов?

- В 2022 году мы выдали порядка 30 миллионов рублей самозанятым, если учесть, что 40 миллионов рублей у нас зарезервировано. Если сумма будет выбрана, мы готовы запросить дополнительные деньги у правительства города, отметила Александра Питкянен

Насколько доступны меры поддержки и насколько просто получить займ ?

- По поводу доступности, хочу отметить, что все очень хорошо популяризировано и очень хорошо проинформировано. Зарегистрировавшись как самозанятый в начале этого года, узнал спустя три-четыре месяца, что есть разные субсидии. Я обратился за финансовой поддержкой и планирую оформить льготный кредит на 500 тысяч рублей. Сейчас мое производство растет: у меня небольшая мастерская рулонных штор, и мы дошли до этапа, когда чтобы развиваться и масштабироваться, нам нужны дополнительные финансы. Поэтому решил воспользоваться программой от государства - поделился собственным опытом Михаил Шкафин.

Какие организации помощи самозанятым есть?

- В городе выстроена единая система поддержки. У нас существует несколько организаций, в которые самозанятые могут обратиться, в случае если необходима поддержка, не только напрямую в Фонд микрофинансирования, но и в Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в Центр развития и поддержки предпринимательства. На цифровой платформе Горакселератора Санкт-Петербурга собраныуслуги для самозанятых и предпринимателей, которые можно оказывать в удаленном формате. На этой платформе можно зарегистрироваться в личном кабинете и отправить заявку на предоставление займа в электронном виде. Комплект документов мы постарались максимально упростить, в сравнении с коммерческим банком, - объяснила Александра Питкянен.

Что делать, если возникнут проблемы с ведением самозанятости?

Любой предприниматель, встающий на этот путь, понимает свои риски и всегда потенциально готов к неудаче. Нужно продолжать пробовать, нужно пользоваться открытыми и доступными инструментами господдержки, которые есть, - уточнил Валерий Береснев.

СПРАВКА

Если у вас остались вопросы, обращайтесь по адресу: ул. Кирочная, д. 59 или по телефону: 8 (812) 777-89-87 (добавочный 1150).

Информация о работе Центра реализации проектов для самозанятых доступна на сайте .

Подготовила: Арина ЗИМА.

Реклама. НО "ФОНД РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ МСП В СПБ"