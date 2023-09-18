Власти Петербурга заявили о начале призыва с электронными повестками с 1 октября

Уклониться от призыва теперь будет непросто Фото: Олег ЗОЛОТО

На заседании городского правительства обсудили грядущий осенний призыв. Он начнется 1 октября и будет продолжаться вплоть до Нового года. Слово держал военный комиссар Санкт-Петербурга Марат Урмансов. Он уверил всех, что, несмотря на новый формат призыва, город готов справиться с возложенной на него ответственностью и выполнить план «в полном объеме».

- План по весеннему призыву мы также успешно выполнили, - вспомнил он.

Правда, весенний и осенний призыв сложно сравнивать. Слишком много изменений произошло в законодательстве. Все они вступят в силу как раз с этой осени. И все они делают процесс уклонения от службы непростым. Кажется, что даже все гипотетические тяготы и лишения военной службы меркнут перед теми тяготами, которые ждут уклониста.

Дело в том, что теперь повестка может быть направлена не только на бумаге, но и в электронном виде. Должен заработать общедоступный реестр направленных повесток. Кроме того, повестка будет отображаться на портале госуслуг. Не увидел, пропустил, давно не заходил в интернет – это никого не волнует. Спустя 7 дней после появления в реестре (и на Госуслугах) повестка официально считается врученный. После этого у человека есть еще две недели, чтобы прибывать в военкомат.

Поэтому бегать от армии как раньше не получится. Уклонистов теперь будут серьезно поражать в правах. Если человек не нашел в себе сил, чтобы прийти в Военкомат за 20 дней, то ему запретят выезд из РФ, регистрировать ИП, ставить что-то на в налоговой, в том числе регистрировать недвижимое имущество. Даже машину вы официально не сможете водить, ваши права будут признаны недействительными. Кредит тоже не дадут. Поэтому жизнь такого уклониста станет, мягко говоря, грустной.

Еще один нюанс: те, кто должен был получить повестку, но не получил, сами должны в следующий призыв явиться в военкомат в течение двух недель после старта для уточнения информации.

Служить большинство петербуржцев будут в Северо-Западном военном округе. К слову, точное количество горожан, подлежащих призыву, военком так и не назвал.

Оригинальную концепцию предложил депутат Государственной Думы Олег Нилов. Он предложил призывать в армию нарушителей правопорядка, например, стритрейсеров. По его мнению, это позволит и количество правонарушений снизить и кадры в армии пополнит. Также депутат попросил уделить внимание мигрантам, получившим гражданство России, но уклоняющимся от призыва.

- Со своей стороны готов лично участвовать, - добавил Нилов, правда, не пояснив, в чем конкретно.

Эту задачу для него придумал губернатор города.

- На сегодняшний день несовершенно законодательство, - сказал Александр Беглов. - Если раньше ты когда получаешь паспорт или меняешь место жительства, то ты обязан встать на воинский учет. Сегодня такого положения нет. Хотя оно должно быть. Это лазейка. Поднимите этот вопрос на уровне Государственной Думы. Мы вас поддержим.