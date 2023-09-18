Из-за изменения ключевой ставки вырос спрос на срочные вклады в Северо-Западном регионе

Фото предоставлено пресс-службой ПАО Сбербанк.

15 сентября 2023 года Банк России повысил ключевую ставку с 12% до 13%. По мнению экспертов, это может привести к большим изменениям по всей стране. Так, отмечается рост спроса на срочные вклады в 2023 году. По данным Сбербанка, в августе 2023 года в банк в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) спрос вырос на 67% по сравнению с июлем этого года и на 92% - с августом прошлого года. При этом объем вложений увеличился на 85% и 143% соответственно и составил 197 миллиардов рублей.

Больше других в августе накопили петербуржцы - 116 миллиардов рублей. Это в два раза превышает показатели июля и почти в три раза результаты этого периода в прошлом году. Эксперты объясняют такой тренд на сбережения увеличением доходности по вкладам.

При этом средний размер депозита по итогам восьми месяцев 2023 года по СЗФО составил 770 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге - 970 тысяч. По итогам августа цифры значительно выше – 890 тысяч и почти 1,2 миллиона рублей соответственно.

Кроме того, Через цифровые сервисы банка мобильное приложение клиенты открыли 70% вкладов. Лидеры - мурманчане и петербуржцы (78%).