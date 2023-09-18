Россияне смогут купить автомобиль по QR-коду

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Сегодня оплата товаров и услуг по QR-коду стала привычным и удобным способом, обогнав более старые методы. Теперь так можно покупать не только продукты и мелкие товары, но даже автомобили.

В дилерских центрах интегрирован клиентский путь: покупатель, выбрав понравившийся автомобиль или заинтересовавшую его услугу, может совершить оплату в тот же момент, не перемещаясь в кассовую зону или к платежному терминалу и не используя физическую банковскую карту.

Менеджер выведет QR-код на экран компьютера или планшета - клиенту для оплаты необходимо иметь только смартфон с камерой и установленным на нем банковским приложением. Чтобы платеж прошел, достаточно считать QR-код и подтвердить транзакцию в мобильном приложении банка. О внедрении новинки уже сообщили в Сбере и автодилерских центрах РОЛЬФ.

- Мы продолжаем создавать всё более комфортный потребительский опыт оплаты, чтобы клиенты могли делать покупки еще удобнее и быстрее, - сказал исполняющий обязанности директора дивизиона «Эквайринг» Сбербанка Сергей Шубочкин. - При разработке платежных методов мы учитываем также множество других факторов, но самые важные из них - безопасность и удобство. SberPay QR отвечает всем этим требованиям и позволяет клиентам платить без карты с помощью телефона. В РОЛЬФ была установлена усовершенствованная технология, позволяющая стереть грань между платежами за привычные ежедневные покупки и что-то более глобальное, как, например, автомобиль.

Оплата по QR-коду позволит проводить платежи за товары и услуги быстрее и проще как для покупателей, так и для сотрудников компании.

- Возможность купить автомобиль и оплатить сервисные работы, используя сервис SberPay QR, - еще один шаг на пути формирования максимально комфортной среды для клиентов, - отметил директор Департамента казначейства и управления рисками АО «РОЛЬФ» Владимир Козинец. - Мы стремимся к внедрению передовых современных технологических инструментов и рады работать в этом направлении совместно со Сбером. В автобизнесе, как и в других сегментах ретейла, как никогда высок спрос на технологичность, удобство, скорость и безопасность всех процессов. Оплата по QR-коду отвечает всем этим требованиям, и мы уверены, что наши клиенты высоко оценят это нововведение. Особенно хочу отметить такой положительный эффект для компании от использования сервиса оплат по SberPay QR, как снижение трансакционных расходов.

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