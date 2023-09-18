30 тысяч зрителей и сцена размером с нижний парк: Петергоф раскрыл подробности осеннего праздника фонтанов

Очередной осенний праздник фонтанов в Петергофе пройдет 22 и 23 сентября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

22 и 23 сентября в Государственном музее-заповеднике «Петергоф» пройдет осенний праздник фонтанов и мультимедийный спектакль «Наследники», посвященный Году педагога и наставника. По планам, одно из самых красочных событий осени соберет в этот раз около 30 тысяч зрителей. Организаторы обещают еще больше иллюминации и спецэффектов.

- Мы с вами наследники множества важнейших изобретений наших предшественников: телеграфа, телефона, фотографии, авиации, - обозначил тему праздника врио гендиректора ГМЗ «Петергоф» Роман Ковриков. – Поэтому мы выбрали семь персонажей, которые на протяжении всего мероприятия будут рассказывать об этих изобретениях.

В этот раз на празднике ждут не менее 30 тысяч зрителей со всех уголков страны. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Даже завсегдатаев мультимедийных спектаклей в Петергофе ждут сюрпризы.

- По сравнению с прошлым годом экран вырастет на 20 процентов – это больше 300 квадратных метров, - приоткрывает завесу тайны гендиректор студии «Шоу Консалтинг» Глеб Абаев. - Вслед за экранами строим конфигурацию сцен, которая позволяет вывести артистов еще ближе к зрителю. Поэтому публика, которая будет стоять у «Римских фонтанов», окажется в самом центре мероприятия.

Режиссером мероприятия выступил Станислав Парфенов, который уже работал над праздником в прошлом году.

- Подготовка к торжеству заняла год. В этот раз в нем примет участие более 40 артистов. Помимо огромного количества светодиодных экранов, весь дворец становится большим экраном, а сценой – сам ландшафт нижнего парка: его центральная часть, большой каскад, - предвкушает мероприятие Роман Ковриков.

По традиции в день праздника в Петергоф лучше выезжать пораньше, потому что могут быть пробки. Праздник начнется ровно в 21:00, но пускать зрителей будут с 18:00. Что касается обычных посетителей парка в Петергофе, то им стоит поторопиться – в эти два дня погулять внутри разрешат лишь до 15:00.

Главная сцена расположится рядом со зрителями. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

И да, остерегайтесь мошенников. Билеты на праздник продаются только на официальном сайте ГМЗ. Покупать их с рук в сторонних компаниях не стоит – их могут просто не принять на входе. К слову, дети до 7 лет могут попасть на праздник бесплатно, а вот остальные льготы действовать не будут.

- В этом году мы увеличили и зону для маломобильных гостей, чтобы они все могли увидеть спектакль со специальных мест. Зон будет две, - подчеркивает Ковриков. - Будут работать волонтеры, которые проводят до места.

В ГМЗ также отметили, что осенний праздник фонтанов - еще не окончание летнего сезона. Основная часть музеев – а их 33 – продолжит работать до 16 октября. Поэтому гостей ждут и после спектакля.