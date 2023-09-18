Станцию метро «Центральная усадьба» в Шушарах предложили включить в Генплан Петербурга

В Шушарах в 2050 году могут начать строить станцию метро «Центральная усадьба». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Шушарах может появиться станция метро «Центральная усадьба». На этот раз она будет действительно в поселке, рядом с жилыми комплексами, а не как одноименная с ним станция. Сейчас метро «Шушары» не пользуется большим спросом у местных жителей, ведь добираться до нее до домов неудобно. Но проблему собираются решить. По крайней мере, в Генплан предложили включить строительство новой станции в поселке. Вот только ждать ее придется не один десяток лет. Начать строительство планируют только в 2050 году. Об этом свидетельствует протокол заседания комиссии по подготовке изменений в Генплан Петербурга.

- Необходимо изыскать техническую возможность, детально проработать этот вопрос и определить конкретную территорию в Генплане под размещение станции метро «Центральная усадьба» в жилой зоне поселка Шушары, - говорится в документе.

Станцию могут построить на линии метро, которая будет вести к проектируемому городу-спутнику «Южный». Фото: комиссия по подготовке изменений в Генплан Петербурга

Станция «Центральная усадьба» может появиться на линии метро, которую должны проложить до проектируемого города-спутника «Южный». В решении комиссии указано, что данную идею учтут в редакции.