«Они осознавали, чем это чревато»: Инструктор и две девушки чуть не погибли при прыжке с парашютом под Петербургом

Прокуратура начала проверку из-за жесткого приземления парашютистов в Ленобласти.

В Ленобласти три человека серьезно пострадали во время экстремального отдыха. Так, инструктор одного из местных парашютных клубов прыгнул в тандеме с двумя девушками. Но по неизвестным причинам приземляться спортсменам пришлось не на аэродроме, как предполагалось изначально, а в лесополосе. Всех троих госпитализировали в больницу. Spb.kp.ru удалось связаться с руководителем организации Павлом Медведевым. Парашютист объяснил, почему прыжок обернулся травмами.

Глава спортклуба Павел Медведев объяснил, почему прыжок обернулся травмами. Фото: СОЦСЕТИ

– Пассажирки прыгали в нормальных метеоусловиях. Большая часть спортсменов и инструкторов приземлилась в нужном месте. С этими клиентами случилась непредвиденная ситуация, – рассказал корреспонденту spb.kp.ru руководитель организации.

Напомним, неудачный прыжок девушки совершили 17 сентября. Они нашли инструктора в соцсетях, затем пришли в спортклуб, оплатили все и, прослушав инструктаж, сели в самолет. Но уже после раскрытия парашюта что-то пошло не так и отдых обернулся травмами трех позвонков для одной экстремалки, поврежденной ногой и поясницей – для другой. Супруг одной из подруг уже сообщил, что найдет и накажет виновных. Но, по мнению Павла Медведева, крайних в данной ситуации нет.

– Мы сейчас активно занимаемся произошедшим, стараемся избегать истерии и злорадства со стороны конкурентов. Для них сейчас очень удобный момент, чтобы поливать нас помоями. Держим связь с пострадавшими. Случилась действительно неприятная ситуация. Но таков наш спорт. И клиенты это тоже понимают, подписывая документы при регистрации, – добавил спортсмен Медведев.

Мужчина добавил, что в его клубе работают специалисты, на счету которых несколько тысяч тандемов: в том числе и с колясочниками. Глава организации также подчеркнул, что прыжки в этот день совершались на всех аэродромах региона.

Неудавшимся прыжком занялась прокуратура на транспорте. Фото: СОЦСЕТИ

Тем временем случившимся заинтересовались правоохранители. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По мнению сотрудников ведомства, специалисты не убедились в благоприятных погодных условиях, и из-за сильного ветра изменилась траектория приземления. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.