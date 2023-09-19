Молнии из боевых топоров и песни Цоя: в Великом Новгороде стартовал первый чемпионат высоких технологий

В чемпионате высоких технологий в Новгороде участвуют 5000 человек. Фото: Вадим Бериашвили

В понедельник, 18 сентября, в Великом Новгороде положено начало новым соревнованиям. Первый международный чемпионат высоких технологий для старшеклассников и студентов колледжей и техникумов собрал 300 конкурсантов и 5 000 участников. Рассказываем, как это было.

НА ФОНЕ ДРЕВНЕГО КРЕМЛЯ

Главная площадь города стала местом свидания прошлого с будущим. На фоне стен древнего новгородского Кремля установили высокотехнологичную сцену, на которой провели яркое шоу.

Современные спецэффекты имели отсылки к богатой истории Господина Великого Новгорода: вечевому колоколу, берестяным грамотам и летописям.

Русские народные танцы исполняли в традиционных костюмах под зажигательную музыку с вполне современными басами.

Русские народные танцы исполняли в традиционных костюмах. Фото: Вадим Бериашвили

Главными действующими лицами церемонии стали молодые профессионалы, ради развития которых и организован чемпионат высоких технологий.

- Именно здесь, на Новгородской земле началась Россия. И именно здесь проходит первый чемпионат высоких технологий, который закладывает будущее нашей страны, - обратился к участникам со сцены заместитель министра просвещения России Александр Бугаев.

Он отдельно поблагодарил всех учителей, подготовивших участников чемпионата, и напомнил, что 2023 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом педагога и наставника.

От правительства Новгородской области с напутственным словом к участникам обратился и заместитель губернатора Евгений Богданов.

- Мы постарались сделать все, чтобы пребывание для вас здесь было комфортным, чтобы вы чувствовали себя здесь как дома и показали высокие результаты,- подчеркнул он. - Чемпионат не случайно проходит именно в Новгородской области. Регион давно известен тем, что развивает высокотехнологичные производства, такие как радиоэлектроника. И сейчас на Новгородчине проходит серьезная модернизация профессионального образования.

КАВЕРЫ И ШОУ

Ведущими открытия стали актер Тимур Еремеев и певица Юлианна Караулова.

Они объявляли команды юных участников чемпионата, проходивших перед зрителями, как спортсмены на Олимпиадах со своими флагами. Это были умники и умницы из трех десятков российских регионов.

Вышли на сцену и гости из-за рубежа: команды Азербайджана, Белоруссии, Сирии, Ганы и Индии.

Юноши и девушки до закрытия чемпионата, а точнее, до 21 сентября, будут соревноваться по восьми актуальным компетенциям: «Нейросети и большие данные», «Технологии развития городов и территорий», «Летающая робототехника», «Геопространственная цифровая инженерия», «Биохимические технологии и моделирование процессов», «Организация и управление ЭОГ-проектами», «Биопротезирование», «Изготовление индивидуальных имплантов».

Еще больше энергетики добавило церемонии открытия чемпионата электрическое шоу.

Двое «громовержцев», забравшихся на сцену, разогрели публику яркими молниями, которые они умудрялись запускать из боевых топоров средневековых защитников Новгорода. Действо происходило под музыку сюиты Георгия Свиридова «Время, вперёд!».

Еще больше энергетики добавило церемонии открытия чемпионата электрическое шоу. Фото: Вадим Бериашвили

Музыкальная программа Камерного оркестра Новгородской областной филармонии "Отечественные симфо-рок хиты" феерично зафиналило церемонию хитами "Кино", "Короля и Шута" и "Наутилуса Помпилиуса".

ПЕРВЫЙ ЧЕМПИОНАТНЫЙ

Главные же события соревновательной части чемпионата развернутся на недавно построенной площадке Великого Новгорода: в инновационном научно-технологическом центре "Интеллектуальная электроника - Валдай", созданном по инициативе президента России.

Отметим, что с 2023 года проведение таких чемпионатов стало частью федерального проекта "Профессионалитет", направленного на преодоление дефицита кадров и повышение качества профессионального образования.

Так что за первым чемпионатом высоких технологий непременно будут и последующие. Всероссийское чемпионатное движение только набирает ход.