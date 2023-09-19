Строители определили стратегические задачи на конференции «Российский строительный комплекс. Вызовы и возможности»

На форуме собрались первые лица федеральных и региональных органов государственной власти. Фото предоставлено Национальным объединением строителей (НОСТРОЙ).

В Петербурге состоялась конференция «Российский строительный комплекс. Вызовы и возможности». В пленарном заседании приняли участие заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Сергей Музыченко, заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, вице-губернатор Петербурга Николай Линченко, заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Евгений Барановский и президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) Анвар Шамузафаров. По традиции в президиуме можно было увидеть президента Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антона Глушкова, который стал одним из самых активных участников пленарного заседания, и вице-президента НОСТРОЙ Антона Мороза, являющегося главным идеологом конференции.

Приветствие участникам форума направил губернатор Петербурга Александр Беглов.

– Строительная отрасль движется вперед и помогает развивать экономику нашего города и страны. В этом году сделано немало, однако время ставит перед специалистами новые важные задачи. Уверен, что девелоперам они будут по плечу, – заявил он.

Вице-президент НОСТРОЙ Антон Мороз. Он является одним из главных идеологов конференции. Фото предоставлено Национальным объединением строителей (НОСТРОЙ).

УРОВЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ

Ключевые вызовы для строительной отрасли России обозначил Антон Глушков. В своем выступлении он сосредоточил внимание на сокращении административных барьеров в строительстве, полном переходе на «цифру» (особенно в части ведения проектной документации), повышении уровня компетенций специалистов и организации в строительных компаниях, борьбе с «потребительским экстремизмом», укреплении взаимодействия между бизнесом и властью.

Президент НОСТРОЙ отдельно остановился на создании Реестра добросовестных поставщиков и производителей стройматериалов. Национальное объединение строителей формирует его совместно с Минстроем и Минпромторгом России.

– В позапрошлом году у нас уже был первый пример, когда мы запускали каталог импортозамещения. Сейчас у нас новое совместное детище: мы модифицируем этот проект в каталог добросовестных поставщиков и производителей стройматериалов. Это электронный сервис, который, я надеюсь, будет востребован. В нем будет содержаться информация не только о тех или иных ресурсах, но и дана инструкция по их приобретению с учетом сложившей логистики, – рассказал Антон Глушков. – В целом тот объем строительных материалов, который сейчас производится по основным ресурсным группам, достаточен. При этом в отдельных регионах возникают проблемы с логистикой. Наш сервис поможет каждому производителю обеспечить себя строительными материалами оперативно и за объективную стоимость.

Еще одним основополагающим фактором, по мнению президента НОСТРОЙ, является уровень производства. К сожалению, не каждая строительная организация может похвастать высоким уровнем компетенций своих работников.

– Эффект, который достигается путем сокращения административных процедур законодательно, нивелируется компетенцией профессиональной среды. Поэтому основной акцент я бы сделал именно на повышении уровня компетенции подрядных организаций, которым необходимо научиться пользоваться электронными сервисами. Повышение уровня знаний главных инженеров и специалистов служб заказчика – это стратегическая задача, – заявил президент Национального объединения строителей.

Около 300 человек посетили пленарное заседание. Фото предоставлено Национальным объединением строителей (НОСТРОЙ).

КТО В РЕКОРДСМЕНАХ

Проведение конференции традиционно поддерживалось полномочным представителем Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. В этом году строительный блок СЗФО был представлен на уровне председателей правительств и заместителей губернаторов, руководителей отраслевых комитетов и министерств.

Особое внимание было уделено развитию строительной отрасли в Ленобласти: в этом году в 47 регионе уже в два раза перевыполнили показатель национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщил Евгений Барановский.

– Это накладывает особую ответственность, ведь такие объемы строительства должны синхронно развиваться с дорогами, инфраструктурой, комфортной средой. И мы справляемся с этой задачей, – подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ. – По итогам прошлой переписи и даже по статистике программы помощи гражданам, покинувшим Херсон, мы видим: все больше людей выбирают Ленинградскую область. С начала года комитет по строительству одобрил выдачу жилищных сертификатов почти для 1700 граждан. Из них около 800 уже приобрели себе квартиры.

По словам Евгения Барановского, у строительного блока Ленобласти большой потенциал для развития. Есть и перспективные территории. По оценкам экспертов, до 2040 года на юге агломерации могут построить около 13 миллионов «квадратов» жилья для почти 400 тысяч граждан. Масштабная стройка позволит создать 190 тысяч рабочих мест и привлечь свыше 4 тысяч миллиардов рублей в бюджет за счет налогов. При этом гармоничному развитию территории поможет механизм комплексного развития территории (КРТ), рассчитывают в областном правительстве. Механизм КРТ, напомним, закрепляет за инвесторами юридические обязательства по развитию сопутствующей инфраструктуры.

КОНКРЕТНЫЕ ВОПРОСЫ

На конференции были подняты и острые вопросы. Так, критически важные для отрасли темы затронул в своем выступлении депутат петербургского парламента Дмитрий Панов. Главными вызовами он назвал увеличение себестоимости строительства жилья и связанный с этим рост стоимости цен на новые квартиры, растущий кадровый дефицит в строительной отрасли, необходимость скорейшего импортозамещения ряда значимых позиций строительной техники и оборудования... Президент НОПРИЗ Анвар Шамузафаров при этом отметил, что в советское время жилищное строительство на 75% финансировалось государством, сейчас же за все платят простые люди. А представители одной из крупных компаний, которая занимается строительными металлоконструкциями, пожаловались на острую нехватку квалифицированных сварщиков, хотя им готовы платить зарплату по 200-250 тысяч рублей.

Итог конференции подвел Антон Мороз.

– Проблематика конференции рождалась не из каких-то посторонних историй, а из тех конкретных вопросов, которые ставились перед президиумом: жилищного строительства, ипотеки, изменений условий работы на рынке, – пояснил в беседе с журналистами идеолог конференции. – Чего, наверное, не хватило и на что стоит обратить внимание? Мы каждый год говорим о жилье, но надо немножко расширить наши горизонты на промышленное и транспортное строительство. Например, в Петербурге есть программы по строительству новых транспортных узлов и это тоже было бы интересно подсветить в рамках наших мероприятий.

Форум состоялся в 14-й раз. Фото предоставлено Национальным объединением строителей (НОСТРОЙ).

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Сейчас возможности обратной связи в рамках взаимодействия бизнеса и исполнительной власти растут, но все еще сохраняется тенденция, что весь строительный комплекс регулируется исключительно сверху – из Москвы. Благодаря подобным мероприятиям, как сегодня, я надеюсь, мы будем ломать это представление, и ту обратную связь, которая существует, будем усиливать. Бизнес должен поверить в эти вещи и максимально вовлекаться в процесс».

(Антон Глушков, президент Национального объединения строителей.)

А В ЭТО ВРЕМЯ

На конференции «Российский строительный комплекс. Вызовы и возможности» также стало известно о том, в какой стадии находится работа над проектом «калькулятор процедур» для застройщиков. Электронный ресурс, создание которого ранее анонсировал Минстрой РФ, позволит девелоперам получить удобный перечень процедур для реализации проектов.

– Мы планируем загрузить в систему «Стройкомплекс.рф» готовый продукт в следующем году, – сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Сергей Музыченко. – Главная цель этого сервиса – помочь застройщикам определить наиболее оптимальный путь для себя в инвестиционно-строительном цикле.