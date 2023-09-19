Торговали «паленкой» и контрафактом: Полиция закрыла четыре бара на улицах Жуковского и Некрасова в Петербурге

Полицейские проверили бары на двух улицах города. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

В центре Петербурга накануне прошел антиалкогольный рейд. Сотрудники полиции проверили бары на улицах Жуковского и Некрасова. Оказалось, одно из веселых заведений работало без лицензии на алкоголь. Бар заработал на продаже напитков более миллиона рублей. Поэтому специалисты решили проверить все соседние подобные заведения, а заодно и магазины продуктов.

- Из незаконного оборота изъято несколько сотен литров алкоголя, при этом часть его оказалась банальной «паленкой». Благодаря проведенным мероприятиям из незаконного оборота изъято 272 литра спиртного различного вида и наименования, из которых 92 литра являются контрафактом, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В заведениях нашли некачественный алкоголь. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

Полицейские приняли решение приостановить деятельность четырех баров. Владельцев привлекли к административной ответственности. Кроме этого, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Среди работников заведений нашли нелегальных мигрантов. Семерых доставили в отдел полиции для привлечения к административной ответственности.