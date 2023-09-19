Волонтеры провели субботник в заказнике «Левашовский» в Выборгском районе Петербурга

Фото предоставлено пресс-службой ООО «Петербургтеплоэнерго».

Субботним утром 16 сентября в Выборгском районе волонтеры убрали мусор на территории государственного заказника «Левашовский». Акция приурочена к Всероссийскому дню леса. В команду добровольцев вошли сотрудники компании «Петербургтеплоэнерго» совместно с ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга».

В январе 2023 года Левашовский лес приобрел статус государственного природного заказника регионального значения. Его площадь составляет 2704 гектаров. В границах заказника находятся еловые, сосновые, березовые, осиновые и смешанные леса, а также водные объекты и болота. До приобретения статуса заказника Левашовский лес нередко выбирали для отдыха жители близлежащих районов, но при этом забывали о вывозе мусора, что привело к образованию небольших свалок.

Фото предоставлено пресс-службой ООО «Петербургтеплоэнерго».

Силами специалистов по охране окружающей среды была организована экологическая акция, участие в которой приняли 14 человек. Каждый работник Общества мог пригласить с собой друзей и близких. Вместе с представителем «Дирекции особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» Надеждой Мурашовой добровольцы навели порядок, убрали мусор. А вместе с этим насладились лесными пейзажами, свежим воздухом, лесными сокровищами - грибами и ягодами. После работы было организовано чаепитие из самовара, участникам вручили благодарности и буклеты с информацией о местах, которые также являются особо охраняемыми природными территориями Санкт-Петербурга.

- Этот день прошел не зря, - подчеркнула начальник отдела правовой работы и экспертизы документов ООО «Петербургтеплоэнерго» Марина Берлова. - Мы собрали мусор и внесли свой скромный вклад в то, чтобы наш лес и наша окружающая среда стали чище. При этом получили массу удовольствия, подышали воздухом, пообщались с коллегами, узнали друг друга поближе. Я считаю, что такие акции нужны, они важны, и всех призываю в них участвовать.

Фото предоставлено пресс-службой ООО «Петербургтеплоэнерго».

В Левашовском лесу в дальнейшем планируется создание экологических троп, а для посетителей заказника готовятся интересные экскурсии.

- Стремление улучшать окружающий мир, делая его чище, свойственно не каждому, но в нашей компании работают именно такие люди - отзывчивые, неравнодушные, внимательные и ответственные, и это очень приятно осознавать, - отмечает генеральный директор ООО «Петербургтеплоэнерго» Елена Осина.

Фото предоставлено пресс-службой ООО «Петербургтеплоэнерго».

Сейчас подобные акции по уборке мусора набирают популярность. Любой желающий может внести свой посильный вклад в сохранение природы своего района. Волонтеры с удовольствием принимают участие в таких мероприятиях, планируя и дальше помогать природе становится чище.