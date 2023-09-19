Не только скидки: какие бонусы ждут покупателей жилья и насколько это выгодно

Рендер предоставлен Группой Аквилон.

В сентябре Центробанк России повысил ключевую ставку до 13% годовых, что отразилось на величине ставок по ипотечным кредитам. Регулятор также повысил требования к первому взносу по ипотеке, а околонулевые ставки по кредитам сегодня почти не встретишь. И все это происходит на фоне новостей о том, что доходы населения остаются довольно скромными. Чтобы привлечь внимание покупателей, застройщикам приходится идти им навстречу и, конечно же, мыслить нестандартно.

СКИДКИ СТАЛИ НОРМОЙ

Кричащей рекламой про скидки сегодня никого не удивишь - они стали нормой для рынка новостроек. Покупатель, скорее, удивится, если дисконта не будет. Традиционно скидки предлагаются на старте продаж, даже если проект сам по себе интересен и спрос на него есть. К примеру, первые клиенты ЖК "Аквилон Stories-3" получат дополнительную скидку 5%. Комплекс возводится в Кудрово - в одной из самых популярных среди покупателей жилья локаций, в 10 минутах от станции метро "Улица Дыбенко". И это один из последних проектов на данной территории, потому что мест под жилую застройку здесь практически не осталось. Цены на квартиры стартуют от 3,7 млн рублей – это самое выгодное предложение в локации. В целом размер скидок у каждой компании разный. При покупке жилья в жилых комплексах Группы Аквилон в сентябре дисконт от 5 до 13% в зависимости от объекта.

ПОПУЛЯРНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Не так давно в топе акций была семейная и субсидированная ипотеки. Подобные предложения есть и сейчас, например, в жилых комплексах "Аквилон Leaves-1", "Аквилон Leaves-2", "Аквилон Zalive-2", "Аквилон Stories-2", "Аквилон All in 3.0" квартиру можно купить по семейной ипотеке со ставкой 5,7% и субсидированной ипотеке под 2,99%. Также застройщик предлагает скидку 15% на кладовую при одновременной покупке кладовой и паркинга во всех своих комплексах. В ряде проектов компании действует дополнительная скидка до 15% на приобретение кладовых при 100% оплате. Сохраняются на рынке и различные вариации трейд-ин. Эта услуга подразумевает, что имеющаяся у покупателя новостройки недвижимость идет в счет оплаты будущей квартиры. В Группе Аквилон программа трейд-ин и моментальный выкуп квартиры называется Аквилон UPGRADE.

Рендер предоставлен Группой Аквилон.

РЕСПЕКТ ЗА ДРУЖБУ

Сегодня практически каждый из нас пользуется программами лояльности и это действительно помогает получить выгоду. Застройщики не остаются в стороне и разрабатывают собственные предложения для покупателей квадратных метров. Группа Аквилон приглашает своих клиентов в «Аквилон Club» - программу лояльности, которая позволяет получить максимум выгоды при совершении повторных покупок. Скидка может составить до 3000 руб. за 1 кв. м в зависимости от уровня бонусов за повторную покупку. Предложение действует для клиентов Группы Аквилон и их ближайших родственников. Скидка распространяется на квартиры, паркинги, сити-боксы, коммерческие помещения.

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА

Не все акции пользуются одинаковой популярностью среди покупателей новостроек. Люди выбирают те предложения, которые лучше всего подходят под их личную ситуацию. Например, все большим спросом пользуется траншевая ипотека, когда на период строительства комплекса можно получить только часть кредита с низкой ставкой, а остальные проценты и "тело" долга выплачивать уже после заселения. Такая ипотека доступна в ЖК "Аквилон Stories-3". Востребованы скидки на машино-места и кладовки - покупатели оценили, насколько удобно иметь такие помещения.

В дальнейшем количество и разнообразие акций будет расти. Решение квартирного вопроса требует серьезных вложений и люди ищут любую возможность сэкономить.

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