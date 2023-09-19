Спрос на новостройки в Петербурге вырос на 58 процентов за лето

Рекордный спрос на новостройки зафиксировали в Петербурге летом 2023 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рекордный спрос на новостройки зафиксировали в Петербурге прошедшим летом. За три месяца продали почти 23 тысячи квартир, что на 58 процентов больше, чем было в аналогичный период 2022 года. При этом эксперты отмечают, что в сентябре как спрос, так и цены, продолжат расти. Об этом сообщили в пресс-службе консалтингового центра «Петербургская недвижимость».

Объем предложений в массовом сегменте недвижимости к концу лета составил 3,6 млн квадратных метров. Основная часть жилья продается в Приморском, Всеволожском и Пушкинском районах. Там сосредоточено 45 процентов от всего предложения или около 41,8 тысячи квартир. Стоимость одного квадратного метра в данном сегменте на конец августа составила 221,4 тысячи рублей.

- В целом, общий прирост средней цены в Петербурге за лето составил 2,5 процента. В Ленобласти средняя цена в августе сохранилась на уровне 142,9 тысячи рублей, - отметила директор консалтингового центра Ольга Трошева.

По данным аналитиков, наибольшим спросом пользуются однокомнатные квартиры - 43 процента. Студии привлекают горожан немногим меньше - ими заинтересовались 28 процентов. Спрос на двухкомнатные квартиры составил 21 процент, а на трешки - восемь процентов.

Чаще всего петербуржцы покупали недвижимость с помощью ипотеки - 88 процентов сделок. Еще семь процентов горожан воспользовались рассрочкой, а пять процентов смогли сразу заплатить всю сумму без услуг банка.