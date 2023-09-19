Беспилотные паромы между Петербургом и Калининградом планируют запустить в 2024 году

Беспилотные паромы запустят в следующем году. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Между Петербургом и Калининградом могут запустить первые беспилотные пассажирские суда. Сначала новые системы автономного судовождения проверят на пассажирском транспорте по этому маршруту, а потом их планируют использовать в акватории Северного морского пути. Об этом на выставке «Нева-23» журналистам рассказал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

- Мы уже начали тестировать системы и в 2024 году планируем внедрить на своих судах. Например, на модели Ecovolt, - цитирует ТАСС Пожидаева.

На маршруте между Петербургом и Калининградом планируют запустить два таких парома.

Известно, что в прошлом году технологию автономного судовождения проверили на судне-буксире «Газпромнефть-Снабжение». Опытная эксплуатация оказалось удачной и прошла в реальных условиях на реке Томь.

Если технология будет пользоваться популярностью, то для водного транспорта на Северном морском пути ее введут уже в 2030 году.