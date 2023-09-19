Окно в Индию и перевооружение верфей: Чем удивила международная выставка «Нева-2023»

Что любопытного показали и обсудили на портовой выставке "Нева" в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уже 17-я по счету выставка по гражданскому судостроению и судоходству «Нева-2023» собрала 700 участников. Среди них петербургские и российские предприятия, представители компаний из Китая, Турции, Индии, Вьетнама, Индонезии. Однако треть всех приглашенных составляют петербургские предприятия.

Разные компании и службы представили свои "морские" новинки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- У нас строятся первоклассные боевые корабли для Военно-морского флота, мощные ледоколы, современные рыбопромысловые суда. Работает более сорока специализированных предприятий - верфи, проектные организации, производители судового оборудования, - отметил в своем обращении губернатор города Александр Беглов.

Некоторые гости выставки отстроили гигантские макеты судов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А кто-то ограничился маленькими копиями. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

То есть Петербург остается морской столицей России и главным портом страны. Это звание он не собирается терять, тем более что после падения в прошлом году объем контейнерных перевозок восстановился.

На выставке были и гости из других стран. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Есть только одно но: из-за санкций придется сменить направление с запада на два других коридора. Первый соединяет Петербург и Индию через Неву, каналы, Волгу, Каспий, по суше через Иран, и вот он, Индийский океан. В перспективе по нему смогут перевозить до 20 млн тонн грузов в год. Северный морской путь (СМП) - проект куда более масштабный. По словам заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова, этот маршрут быстрее и безопаснее, чем пусть через Суэцкий канал, ведь пиратов в российских морях не водится.

- Сейчас по СМП планируют перевозить до 220 млн тонн, - говорит Евтухов. - Первый танкер с газом из Ленобласти уже пришел в Китай. Но нам нужно больше судов, и их нужно собирать в России.

Компании представили свои инновационные разработки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но, по словам экспертов, наши верфи сейчас просто не успевают строить новые корабли. Плюс многое из корабельной начинки было западным, теперь это не купить.

- Замещение критических позиций оборудования уже идет. Например, мостиковые системы, рулевые колонки, двигатели - это предлагают уже и наши компании, - говорит замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов, - но нужно перевооружение верфей. Почти все они работают на старых технологиях и оборудовании.

Без водолазных скафандров никуда и в 21-м веке. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кстати

В Петербурге на судостроительных заводах работает 60 тысяч человек.

Сейчас в постройке 61 судно и военный корабль.

В этом году заложено 6 кораблей и судов, 5 спущено на воду.