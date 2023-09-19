Прогрессивное проектирование, квалифицированные педагоги и открытость: Эксперт назвал необходимые элементы для современной школы

Юлия Чернец. Фото предоставлено пресс-службой ГК «А101».

Школы являются одним из основных элементов формирования комфортной городской среды. Но чтобы действительно выступать в роли центра общественной жизни они должны обладать рядом ключевых качеств. Об этом в рамках круглого стола заявила руководитель проектов строительства объектов социальной инфраструктуры ГК «А101» Юлия Чернец.

В качестве основных составляющих эксперт выделила три ключевых фактора. В первую очередь, школы должны быть прогрессивно спроектированы. В частности, последние российские и мировые наработки в школьной архитектуре предполагают максимально эффективное использование пространства. Например, сегодня в школах стали часто отказываться от актового зала, который эффективно используется всего несколько раз в году. Его роль исполняет просторный мультифункциональный атриум, который является сердцем школы - здесь проходят лекции и занятия, демонстрируются видео и представления, он же является любимым местом встреч учеников, которые выполняют здесь задания или просто общаются. В атриуме также можно устроить что-то особенное, например танцевальный флешмоб.

Максимальная функциональность всех помещений достигается также за счет гибкой системы стен между классами, которая позволяет трансформировать их под потребности учебного процесса, объединяя или, наоборот, разделяя классы на части для работы в небольших группах. В учебном процессе могут использоваться даже коридоры и рекреации. Для этого в современных школах размещается удобная мебель, а стены классных помещений делаются прозрачными - так педагоги не теряют зрительного контакта с учениками. Помимо прочего, прозрачные стены пробуждают в учениках любопытство к учебному процессу и снижают риски буллинга.

Второй составляющей современной школы является техническое наполнение классов. Если продвинутая и соразмерная детям архитектура делает пребывание в школах комфортным, то возможность на практике попробовать максимальное количество прикладных занятий пробуждает в детях интерес к учебе. Для этого застройщики оборудуют в своих школах физико-технические лаборатории, классы робототехники, медиа-центры, где ребята на профессиональном оборудовании создают мультимедийный контент, или кулинариумы, где можно научиться готовить блюда любой сложности. Например, в школе, которая скоро будет построена в Лаголово (Ломоносовский район Ленобласти) появится даже профильный класс по судостроению. Расширенный функционал придается и спортивной составляющей - в школах или рядом с ними помимо стандартных футбольных или волейбольных площадок появляются скалодромы, памп-парки или площадки для воркаута.

Фото предоставлено пресс-службой ГК «А101».

Третьим компонентом является привлечение к учебному процессу педагогов, которые готовы обучать детей в новых условиях, комфортно чувствуют себя в школах нового формата и достаточно подкованы технически, чтобы на практике доносить до школьников материал в оборудованных лабораториях. Для этого можно проводить совместно с департаментами образования программы привлечения таких кадров, в том числе, предлагая учителям приобретать квартиры в проектах застройщиков на улучшенных условиях.

В качестве последней важной составляющей эксперт выделила открытость школ для окружающих районов. Она выражается, прежде всего, в возможности использования образовательной, творческой, технической и спортивной инфраструктуры школ не только учениками, но и их родителями, а также просто жителями соседних домов. Это позволяет девелоперам и местным властям оптимизировать затраты на создание социальных объектов - расширение функционала школы гораздо дешевле, чем строительство отдельно-стоящих объектов. А сами школы при таком подходе становятся настоящими центрами культурной жизни районов.

- Конечно, внедрение современных подходов было бы невозможно без поддержки властей всех уровней, которые корректируют нормативы, чтобы строительство продвинутых школ в принципе было возможно, - заявляет Юлия Чернец. - И как на федеральном уровне, так и в регионах нашего присутствия мы видим желание профильных чиновников меняться вместе с нами и с потребностями учеников и педагогов. Ряд элементов наших школ уже приняты в качестве стандартов на федеральном уровне и в Москве.

Все эти подходы используются и при строительстве школ в петербургской агломерации. В частности, в сентябре была обнародована концепция строительства в Лаголово школы на 920 учеников. Ее площадь составит почти 12 тысяч квадратных метров. Помимо комплекса классов, связанных с инженерными специальностями и судостроением, здесь появятся художественная студия с гончарной мастерской, IT-полигон для изучения архитектурного проектирования, промышленного дизайна, компьютерной верстки и технологии создания веб-сайтов.