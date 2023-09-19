В Петербурге открывается новый киносезон от «Ленфильм-Клуба»

Фото: Ольга СМИРНОВА.

В последние годы киноиндустрия сталкивается с глобальными изменениями и переходом всех зрителей в Интернет. Теперь людям хочется остаться дома и посмотреть фильмы и сериалы по подписке.Культура похода в кино «вымирает», а с уходом иностранного кинорынка, многие не испытывают интереса к возвращению в кинозалы. Но за прошедшие 2 года русская киноиндустрия выросла: снимается в несколько раз больше сериалов, а полнометражные фильмы захватили отечественные кинотеатры и стали нашумевшими во всем мире.

Фото: Ольга СМИРНОВА.

«Ленфильм» запускает 6 сезон кинопоказов. До конца года зрителей ждут показы документальных, короткометражных, художественных фильмов, а в конце - дискуссия с авторами кинопроизведений и приглашенными экспертами.

Открывает сезон художественный фильм «14+: Продолжение», режиссер Андрей Зайцев. 21 сентября в 19:00 вы сможете посмотреть продолжение популярной подростковой мелодрамы «14+», вышедшей на экраны в 2015 году. Теперь Леше исполнилось 18 лет. Он встречает яркую и открытую Настю, которая переворачивает его привычный мир. В главных ролях: Глеб Калюжный, Ульяна Васькович, Ольга Озоллапиня, Полина Гухман, Дмитрий Блохин и другие. Категория 18+.

Фото: Ольга СМИРНОВА.

Расписание показов на октябрь:

- 4 октября в 19.00: фильм «Квест», режиссер Иван Архипов. Категория 12+.

В главных ролях: Роман Курцын, Олег Тактаров, Сергей Рост, Сергей Астахов, Константин Соловьев, и другие. После показа состоится дискуссия со съемочной группой во главе с режиссером фильма.

Фото: Ольга СМИРНОВА.

- 11 октября в 19:00 «Мэш на Мойке» и «Ленфильм Клуб» - разговор о документальном кино. Встреча с авторами фильмов, демонстрация фрагментов разных документальных картин и обсуждение затронутых в них проблем. Категория 18+.

Фото: Ольга СМИРНОВА.

- 18 октября в 19:00. «На берегах пленительной Невы» режиссер Илья Авербах. Категория 12+. Хроникально-поэтический фильм о Петербурге-Ленинграде - в память о великом художнике Владимире Светозарове! За полвека работы на «Ленфильме», художник создал более 40 картин: «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита», «Кукушка», «Турецкий Гамбит» и другие. Светозаров был удостоен звания «Народный художник России», стал лауреатом Государственной премии, премий «Ника» и «Орел». Помимо показа фильма Вас ждет выставка и обсуждение фильма с режиссером.

Показы проходят при поддержке Комитета по Культуре Санкт-Петербурга.

Пройти бесплатную регистрацию на кинопоказы вы можете на сайте «Ленфильм Клуб».