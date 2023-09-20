Комсомольская правда в Петербурге» подводит итоги проекта «Культурный диалог - культурные связи»

Россия всегда была проводником, привлекающим таланты, рожденные на территории Донбасса. Фото: Мария ГАЗЕЕВА.
25 сентября в 17:00 на частоте 92, 0 FM пройдет радиомарафон в рамках проекта «Культурный диалог - культурные связи», а также увидит свет специальный выпуск газеты «Комсомольская правда» в Петербурге. Проект рассказывает о жизни и творчестве выдающихся людей, рожденных в Донбассе и прославившихся в России. Это Владимир Даль, Архип Куинджи, Сергей Прокофьев, Евгений Халдей, Нонна Мордюкова, Иосиф Кобзон, Леонид Быков и Василий Гроссман.
Судьбы этих великих людей, широко известных в нашей стране, тесно переплетены с Донбассом: там они провели детство и юность, либо в тех краях начинался их творческий путь. И такая особая связь подтверждает, что Россия всегда была проводником, привлекающим таланты, рожденные на территории Донбасса, и площадкой, которая позволяла им творчески раскрыться.
В рамках культурно-просветительского проекта «Культурный диалог - культурные связи», реализованного при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив, современные деятели искусства и культуры, лидеры общественного мнения доносят до молодой аудитории информацию о жизненном пути культовых личностей, связанных как с Донбассом, так и с Россией.
Участники эфира:
- Злата Самойлес, победитель конкурса лозунгов, студентка;
- Светлана Дуденская, учитель русского языка и литературы в Гимназии при Русском музее;
- Александр Мелихов, писатель;
- Александр Малькевич, журналист и телеведущий;
- Вася Ложкин, художник;
- Максим Костыря, заведующий музеем-квартирой Архипа Куинджи в Санкт-Петербурге;
- Юрий Молодковец, фотограф Эрмитажа;
- Анна Ефимовна и Евгений, родственники фотографа Евгения Халдея;
- Сергей Мурзин, актер театра и кино, руководитель собственной актерской мастерской в Институте культуры;
- Дмитрий Федоров, музруководитель спектаклей в Театре на Литейном и в Театре на Васильевском;
- Билли Новик, музыкант;
- Ирина Тайманова, экс-главный редактор Ленинградского телевидения, историк музыки и культуры;
- Владислав Демьяненко, актер театра и кино, артист театра «Суббота»;
- Александр Поздняков, киновед и режиссер;
- Зоя Буряк, актриса Молодежного театра на Фонтанке.
КОНКРЕТНО
Эфир состоится 25 сентября с 17:00 до 19.00 на радиостанции «Комсомольская правда в Санкт-Петербург». Также пройдет видеотрансляция в официальном сообществе «КП в СПб» ВКонтакте.