Маски, перчатки, антисептики: Рост заболеваемости ковидом в Петербурге вырос вдвое

С 11 по 17 сентября в Петербурге в больницу с коронавирусом попали 107 пациентов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Крадущийся тигр, затаившийся дракон – так можно описать поведение коронавируса сегодня. На дворе сентябрь 2023 года, а он никуда не делся. Более того, с начала осени заболеваемость COVID-19 в Северной столице увеличилась почти вдвое. Так, по информации оперштаба, с 11 по 17 сентября вирус подхватили больше 1,1 тысячи человек, а неделей ранее – 638. «Комсомолка» узнала у экспертов, что ждать от ковидного зверя в ближайшее время и каковы риски, что снова введут масочный режим.

ИММУНИТЕТ ЕСТЬ

Всего сейчас в городе с разными видами ОРВИ сидят на больничном более 12 тысяч человек. Но профильные ведомства ничего страшного в этом не видят. Рост заболеваемости эксперты объясняют сезонностью.

- Значимого роста случаев ковид в настоящее время не отмечается. Но так как заболеваемость зависит от мутации вируса, прогнозировать новую волну крайне трудно, - сообщили «КП» в комздраве. - Однако благодаря накопленному за период пандемии иммунитету у населения можно предположить, что новых волн (резких подъемов) заболеваемости удастся избежать.

- Преобладающими же остаются варианты штамма «Омикрон», - подчеркивают в Управлении Роспотребнадзора по Петербургу.

ВОЗВРАЩЕНИЕ МАСОК И СЕРТИФИКАТОВ

Первым делом петербуржцы опасаются, что на них вновь наденут маски. Но Роспотребнадзор обнадеживает: «В настоящее время вводить масочный режим в Петербурге не планируется». Нет серьезных оснований. Но эксперты не исключают, что если рост заболеваемости прижмет, ограничительные меры вернутся. Но в то же время масочный режим в медучреждениях никто и не отменял.

- В поликлинике, на гемодиализе, МРТ и прочих отделениях в масках ходят все: и персонал, и пациенты, - сообщают в инфекционной больнице им. Боткина.

К слову, сертификаты о вакцинации давно уже никто не смотрит, но в комздраве говорят, что на данный момент никаких распоряжений об их отмене не поступало.

Более того, некоторые коронавирусные ограничения и запреты продлили до конца текущего года. Так, в Петербурге все еще нельзя курить кальяны в общественных местах и без специальных согласований проводить публичные мероприятия, в том числе митинги. Но новых ограничений не вводили.

Прививка против ковид сегодня носит добровольный характер. Фото: Олег ЗОЛОТО

РАЙОНЫ ЗАКУПАЮТ ВАКЦИНЫ

- Нынешняя ситуация не требует массовой вакцинации, - успокаивает комздрав. - Прививка против ковид носит добровольный характер, но рекомендуем вакцинироваться лицам из группы риска: людям старше 60 лет и тем, у кого хронические заболевания, медработникам и работникам организаций соцобслуживания.

Сейчас в поликлиники вакцины поступают за счет средств регионального бюджета, а не федерального, как это было в пик пандемии. В начале сентября, как сообщил комздрав, районные администрации закупили Конвасэл, Спутник-Лайт и Аврора-КоВ (старое название – «ЭпиВакКорона-Н»). Всего 75725 доз вакцин.

К слову, частные медучреждения, имеющие специальные лицензии, тоже могут вакцинировать людей от коронавируса.

СТАЦИОНАРЫ-ТРАНСФОРМЕРЫ ГОТОВЫ

Всего ковидных корпусов-трансформеров в городе шесть. С 2020 года их открыли в Госпитале для ветеранов войн, больнице Святого Георгия, горбольнице № 33 в Колпино, больнице им. Святителя Луки, в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, а также в Александровской больнице. На данный момент ни один из них не задействован.

- Сейчас они все имеют другое предназначение, но, если потребуется, их подготовят для приема больных за несколько дней, - отмечают «КП» в комздраве. - При необходимости, как на пике пандемии, в резерве будут не только трансформеры – под ковид можно перепрофилировать еще и другие крупные больницы.

Сегодня больше всего принимает пациентов с ковид и ОРВИ по-прежнему инфекционная больница им. Боткина. Там для больных развернуто 589 коек, а всего их в городе 899.

КОНКРЕТНО

По данным оперштаба по борьбе с ковидом, с 11 по 17 сентября в больницу с коронавирусом попали 107 пациентов, а за неделю до этого – 76. Причем, по ситуации на 18 сентября, 65 человек сейчас находится в реанимации, 19 – подключены к ИВЛ. На минувшей неделе обошлось без летальных исходов.

В ЦИФРАХ

В запасе аптек (на 1 сентября):

627 541 одноразовых масок

11 820 многоразовых масок

63577 антисептиков

85 712 пар перчаток