Ученые СПбГПУ предложили лечить болезнь Альцгеймера воздействием на астроциты

Новый метод лечения болезни Альцгеймера предложили в Политехе. Фото: t.me/polytech_petra

Ученые Высшей школы биомедицинских систем и технологий Политеха предложили лечить болезнь Альцгеймера с помощью воздействия на астроциты. Это такие клетки, которые модулируют активность нейронов. А с помощью воздействия на них можно добиться восстановления функций поврежденных нервных клеток.

- Астроциты выделяют глиотрансмиттеры — молекулы, которые помогают восстановить передачу нервных импульсов и пластичность нейронов, - объяснили в пресс-службе Политеха.

Вещества, которые выделяют астроциты, могут успокоить нейроны, которые перевозбуждаются во время развития деменции. При этом другие вещества этих же астроцитов, наоборот, положительно влияют на активность нейронов.

Пока что ученые проверили новый метод только на лабораторных мышах. Когда методика будет признана эффективной – пока не сообщается. Но специалисты уверены, что принципиально новый подход к лечению болезни обязательно станет востребованным.