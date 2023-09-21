Звезда «Тайн следствия» Анна Ковальчук призналась, что откликается на имя Маша

Анна Ковальчук снимается в 23-м сезоне Тайн следствия. Фото: Дарья ЧУРИЛИНА/предоставлено телеканалом Россия

Команда сериала-долгожителя «Тайны следствия» снова занята съемками. На этот раз 23 сезона, премьера которого состоится на телеканале «Россия» ближе к Новому году. Исполнительница главной роли Марии Швецовой Анна Ковальчук настолько слилась со своей героиней, что ее и в реальной жизни часто называют Машей.

- Я на Машу всегда откликаюсь. Даже вот кого-то на площадке зовут: «Маша». И я откликаюсь, - призналась актриса.

В этом сезоне, как и во всех предыдущих, вместе с Анной в сериале будет играть ее дочь Злата, которая буквально родилась в кадре данного криминального детектива. У девушки колоссальный съемочный опыт, хотя профильного образования нет. В прошлом году она получила диплом юриста.

- На площадке включаю маму, педагога, и актрису, - рассказала Анна. - Волнуюсь за нее в кадре и хочу помочь. Она же без образования актерского, хотя сейчас ходит ко мне на курс, к ребятам. Смотрю, как ее лучше повернуть к камере. За всем приходится следить. Очень устаю после смены с ней. Но, с другой стороны, мы двенадцать часов проводим вместе и это счастье. Успеваем в моем вагончике поспать, поговорить, посплетничать и поиграть, поссориться и помириться. Работа нас сближает.

Пойдет ли по стопам мамы и сестры 13-летний сын актрисы, пока неизвестно.

- Добрыня занимается баскетболом, учится в гимназии. Шестой год подряд - круглый отличник. Не знаю в кого, но точно не в меня, - смеется Анна.

В прошлом году Ковальчук набрала актерский курс в Институте кино и телевидения, по ее словам, студенты целеустремленные, продвигаются семимильными шагами.

- Мы уже делали Достоевского, очень интересно. Буду ставить с ними спектакль, попробую себя в качестве режиссера, хотя, конечно, это очень сложная профессия, особенно в кино. Я счастлива, что у меня появился курс, ребят своих очень люблю и они мне отвечают взаимностью.

Образ Марии Швецовой из сериала «Тайны следствия» стал отличной рекламой для учебных заведений МВД. В полицейские училища и вузы стали охотнее поступать девушки.

- Очень много получаю писем, - рассказала Анна. - И в соцсетях, и в театр пишут непосредственно. Огромное количество присылают фотографий девчонок в форме. Такие красивые все! И так благодарны, что выбрали такой путь и не разочаровались. Ну а что, хорошо. Сколько им сейчас, этим девочкам? Наверное, 23 года, как и сериалу нашему.