Прожиточный минимум в Петербурге прибавит выше инфляции

Прожиточный минимум увеличат в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Губернатор Александр Беглов подписал постановление, которое определяет величину прожиточного минимума в Петербурге на следующий год.

Для разных категорий людей он немного отличается и в 2024 году составит:

– на душу населения – 16 322 рубля;

– для трудоспособного населения – 17 791 рубль;

– для пенсионеров – 14 037 рублей;

– для детей – 15 832 рубля.

По сравнению с прошлым годом величина прожиточного минимума подрастет на 8,1%. Этот показатель выше прогнозируемых размеров инфляции в России. При этом в Северной столице она выше, чем в большинстве других регионов России.

Зачем же так важно знать этот показатель? Дело в том, что он имеет значение при начислении соцвыплат. Если доходы гражданина меньше величины прожиточного минимума, он имеет право на получение социальной поддержки, в том числе детских пособий.

Ну и важно помнить о том, что по итогам первой половины года средняя номинальная зарплата в Петербурге оказалась на уровне в 92 тысячи рублей.