«Бабушки дарят шоколадки, а мужчины пытаются познакомиться»: Как работается женщине-водителю автобуса в Петербурге

Надежда Цветкова за рулем уже больше десяти лет. А автобусы полюбила два года назад. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Женщина за рулем – к беде? Несовременно мыслите, друзья. Присмотритесь к общественному транспорту: у него сейчас очень даже женское лицо. Дамы управляют трамваями, чинят рога троллейбусам, управляют поездами в метро и активно наращивают женский коллектив в автобусах.

ПАССАЖИРСКИЙ ТАЛИСМАН

Обаятельная Надежда Цветкова работает в «Пассажиравтотрансе» почти два года. Променяла кондитерское дело и подработку курьером на автобус. Улыбка с ней с раннего утра, а смены, на минуточку, начинаются в 5:30 и даже в 4:20. Хорошее настроение Надежда переливает в салоны лазурных автобусов на маршрутах №145 и 130, и пассажиры это ценят.

- Бывает, удивляются, когда видят меня – женщин за рулем автобусов все-таки встречают не часто. Кто-то из пассажиров показывает «класс» на выходе, бабушки почтенно кланяются – мне очень приятно. А однажды женщина, которая часто ездит по моему маршруту, подгадала, когда я подъеду к остановке, и подарила шоколадку, - немного смущается Надежда.

Водить автобус - дело и мужское, и женское, считает Надежда. Главное, быть ответственным и внимательным человеком. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Становился автобус и площадкой для знакомств. Надежда признается, что пассажиры-мужчины часто пытаются узнать ее поближе. И претенденты один другого креативнее.

- Один написал мне стихотворение, другой нарвал цветов на остановке и торжественно вручил. В окошко передавали мне свои номера телефонов на бумажках. А недавно два молодых человека прочитали на визитке мои имя и фамилию, нашли в соцсетях и написали, как восхищаются моей красотой. Один даже замуж позвал!

Надежда такие подкаты всерьез не воспринимает. Только считает милым и приятным знаком внимания, ведь за рабочую смену бывают и совсем не радужные ситуации. Например, когда нервные автомобилисты не пропускают автобус, а потом еще резко тормозят, как бы демонстрируя, что это «наказание» за маневр.

На маршруте улыбчивую Надежду часто узнают. Хорошее настроение при ней с самого утра, хотя смены начинаются и в 5:30, и в 4:20. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Мне всегда хочется спросить, кого вы наказали? Людей, которые у меня в салоне чуть не упали? Было дело, я даже повздорила из окошка с одним водителем. Он не уступал мне дорогу, я не могла отъехать от остановки. Кричал мне, что я лезу на полосу, а в ответ на мою просьбу почитать ПДД, вообще заявил, что ничего никому не должен, - вдыхает Надежда.

ВОДИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Конкурировать с коллегами-мужчинами Надежда и не думает – уверена, что у ее профессии нет гендерного разделения.

- Человек должен быть ответственным и внимательным, это самое главное. Любой ответственный водитель будет беспокоиться о своих пассажирах и аккуратно вести, - говорит девушка.

Особенно много хлопот водителям доставляют неосторожные и торопливые пассажиры, признается Надежда. Те, кто запрыгивает в закрывающиеся двери (лучше остановиться у дверей – водитель увидит вас в зеркало, а если уж он уехал, то дождаться следующий автобус). Те, кто стучится в отъезжающий транспорт (водителю стук все равно не слышен. Помните про совет с зеркалом). И те, кто не любит держаться за поручни в салоне.

С Надеждой частенько пытаются познакомиться. Мужчины-пассажиры дарят цветы и стихи, но девушка считает эти порывы лишь приятным знаком внимания. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ДЕЛУ ВРЕМЯ, ПОТЕХЕ ЧАС

За рулем Надежда уже больше десятка лет. В юности за компанию с друзьями сдала на права, а пару лет назад поддалась уговорам соседа, который подначивал ее опробовать автобус. Тогда ее уже бывший супруг пришел в полный шок от такого решения.

- Я подумала, почему бы не попробовать, и теперь автобусы – это моя любовь. Мне очень нравится. Учиться было совсем не сложно, тем более что транспорт современный и умный. Сложно только быть многозадачным: и оценивать ситуацию на дороге, и смотреть за салоном. Все ли бабушки сели, никто ли не поставил палочку в закрывающуюся дверь, никто ли не ругается, - делится Надежда.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Более 4000 водителей работают в «Пассажиравтотрансе»

143 из них – женщины (в 2022 году их было 107, а в 2018 году – 89)

36-45 лет – возраст более 40% водителей-женщин

ШКУРНЫЙ ВОПРОС

Водители «Пассажиравтотранса» получают от 70 до 140 тысяч рублей. Чем внушительнее стаж, чем чаще сотрудник работает в ночные смены, в праздники или сверхурочно, тем доплаты выше. За ювелирное управление автобусом-гармошкой (а это уже категория Е, а не D), тоже полагается плюс к зарплате.

Водители трамваев получают до 93 тысяч рублей; зарплата водителей троллейбуса – до 110 тысяч; у машинистов метро - от 86 тысяч рублей.