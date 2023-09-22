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Общество22 сентября 2023 7:12

Атмосферный фронт принесет заметное похолодание в Петербург к воскресенью 24 сентября

Суббота в регионе будет теплой, до 24 градусов
Анастасия НУРАДИЛОВА
К воскресенью в Петербурге станет холодно.

К воскресенью в Петербурге станет холодно.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Синоптики пообещали отличную погоду на выходных в Петербурге. Она будет определяться не только антициклоном, но и теплым воздухом, который поступает в регион с юга. Несмотря на то, что в субботу, 23 сентября, в городе начнет усиливаться ветер, погода все равно останется вполне летней.

- Сегодня и завтра в Санкт-Петербурге солнечно и очень тепло, максимальные температуры днем в районе +23…+24 градусов, - написал в своем телеграм-канале главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Вечером в субботу к Петербургу начнет приближаться атмосферный фронт, который принесет кратковременные дожди. В Ленобласти в это время не исключены даже грозы.

Так что, в воскресенье, 24 сентября, в городе на Неве все-таки похолодает. Столбики термометров покажут всего до 17 градусов, а дожди, к сожалению, будут продолжаться.

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