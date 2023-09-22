Назвали победителей ежегодной премии «PROBA Awards 2023»

В этом году на участие в премии было подано 235 заявок. Фото: Пресс-центр PROBA AWARDS.

Международная коммуникационная премия «Proba Awards 2023» определила лучшие проекты в сфере PR - торжественная церемония награждения состоялась 21 сентября в Grand Hotel Europe в рамках форума «Baltic Weekend 2023». В этом году на участие в премии было подано 235 заявок.

Конкурс проходил в рамках форума «Baltic Weekend 2023». Фото: Пресс-центр PROBA AWARDS.

Открыл церемонию вручения наград генеральный директор SPN Communications, председатель организационного комитета PROBA AWARDS Андрей Баранников.

- Я не помню на своей памяти столь ожесточенных споров среди жюри, как это было сегодня. Уровень проектов в этом году был настолько высоким, что мы сегодня заседали в два раза дольше, чем было на это отведено, - поделился Андрей Баранников.

Жюри уделили большое внимание не только креативу и формальным сторонам оценивания, например, достижения поставленных целей проекта, но и описанию идеи реализации проекта, трудностей, через которые прошла команда, и, конечно, новый опыт, который демонстрирует проект.

Открыл церемонию вручения наград генеральный директор SPN Communications, председатель организационного комитета PROBA AWARDS Андрей Баранников. Фото:Пресс-центр PROBA AWARDS.

Победителями стали:

- в номинации «Общественно-значимые PR-кампании» - проект PHILIN PHILGOOD «Мой сайт»;

- в номинации «Продвижение территорий» - проект ОМК «Выкса-фестиваль - фестиваль городской культуры»;

- в номинации «Просвещение и образование общества» - проект Р.И.М. «Чувашская биеннале современного искусства»;

- в номинации «PR в сфере устойчивого развития» - проект AFFECT & СИБУР «Экочелла»;

- в номинации «Корпоративные медиа» - проект ЛЕНТА «Корпоративный информационный портал “стойка информации”»;

- в номинации «Корпоративные коммуникации» - проект OZON «Антикризисные коммуникации в связи с пожаром на складе в Подмосковье»;

Торжественная церемония награждения состоялась 21 сентября в Grand Hotel Europe. Фото:Пресс-центр PROBA AWARDS.

- в номинации «Внутренние коммуникации» - проект СИБУР «Сказки Сибура»;

- в номинации «Маркетинговые коммуникации» - проект АВИТО «Новогодние обещания с Авито»;

- в номинации «Корпоративная социальная ответственность» - проект ТИНЬКОФФ «Близко к сердцу»;

- в номинации «Media Relations» - проект PRO-VISION COMMUNICATIONS «Спасти рядового Пушкина: против течения»;

- в номинации «Digital & Social Media» - проект ТИНЬКОФФ «Медведи, утки и капибары: как объединить айтишников в России с помощью мемов и тотемов»

- в номинации «Университет. Награда им. Дмитрия Солодовникова: лучший практический коммуникационный проект» - проект коллектива студентов СПБПУ «Всероссийская онлайн-школа медиа волонтеров “MediaVOL”»;

- в номинации «Университет. Награда им. Дмитрия Солодовникова: лучший теоретический коммуникационный проект» - проект Есении Юшковой и Софьи Скворцовой из ТГУ «Любовь с первого рабочего дня»;

В номинации «Университет. Награда им. Дмитрия Солодовникова: лучший практический коммуникационный проект» получил награду коллектив студентов СПБПУ «Всероссийская онлайн-школа медиа волонтёров “MediaVOL”». Фото:Пресс-центр PROBA AWARDS

- выбор государственного Эрмитажа - ВКонтакте и их «Проект по сбору средств на реставрацию костюма Петра Великого»;

- специалистом года становится Айта Лузгина с кейсом «Проектный директор DIGITAL агентства “ИНТЕРИУМ”»;

- в номинации «Effective Grand Prix» - проект торговой сети «Пятерочка» «Центры местного сообщества»;

- в номинации «Creative Grand Prix» - проект BRAININGGROUP & МТС «МТС - работа без драмы»;

Поздравляем победителей! Узнать больше о ежегодной премии «PROBA Awards» можно на ее официальном сайте.

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