«Он подарил мне тысячу роз»: Волочкова защитила экс-возлюбленного Дюрана, задержанного в Москве за мошенничество на 100 млн рублей

Анастасия Волочкова не верит в причастность Дюрана к преступлениям. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Бизнесмена Дмитрия Дюрана задержали в Москве 22 сентября. Его подозревают в крупном мошенничестве и хищении около 100 миллионов рублей. По информации светских СМИ, бизнесмен является бывшим возлюбленным Анастасии Волочковой.

Звезда сразу отреагировала на ситуацию и рассказала в соцсетях, что на самом деле думает о мужчине. Но не забыла возмутиться тем, что ее имя непременно вспоминают, когда речь идет о криминальных историях знакомых.

- Мы с Дмитрием познакомились около года назад. Он запомнился мне хорошими поступками. Угощал девочек из моего проекта десертами, ведь у него своя компания по созданию сладостей без сахара. Он приезжал ко мне в костюме Деда Мороза, а потом подарил 1000 белых роз просто так, - восторгается Волочкова.

Балерина не верит в причастность Дюрана к преступлениям. По ее мнению, мужчина бы всячески скрывался, не появлялся бы на мероприятиях и ничего не публиковал в соцсетях.

- Я знаю его как человека доброго и светлого. И вообще, среди публичных людей столько подстав и интриг!

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