У Швецовой в «Тайнах следствия» - новый ухажер

Анна Ковальчук играет в сериале вместе с дочерью. Фото: Дарья ЧУРИЛИНА/Предоставлено телеканалом Россия

Команда сериала-долгожителя «Тайны следствия» снова в деле. На этот раз снимают 23-й сезон, премьера которого состоится на телеканале «Россия» ближе к Новому году. Перед создателями стоит сложная задача: поддержать уровень зрительского интереса и удивить новыми детективными поворотами.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Поэтому, кроме ярких диалогов в кабинетах Следственного комитета, обещают показать взрывы, пожары, падение под машину, романтическое свидание, сцену поиска погибшего человека на огромной свалке будто из фильма-катастрофы и тому подобное.

- Гораздо проще снять новый сериал с нуля, чем продолжить этот, -говорит режиссер 21, 22 и 23 сезонов Максим Демченко. - В какой-то момент кажется, что наши персонажи заспиртовались и не развиваются. Мне очень важно и в этом сезоне, и может быть даже в следующем, если все получится, эту историю осовременить, чтобы она звучала в соответствии со временем. Время у нас сейчас с вами интересное, очень непростое. Задумки уже есть. Мы обговариваемих со сценаристами и готовимся к написанию 24 сезона.

Съемки сериала продолжатся и после 23 сезона. Фото: Дарья ЧУРИЛИНА/Предоставлено телеканалом Россия

- Никогда нельзя загадывать, но я готова, - подхватила разговор исполнительница главной роли Анна Ковальчук. - Мне кажется, 25 сезонов-то надо снять. 25-й юбилейный само собой надо. Луганский от Марии Сергеевны отказался, значит, нужно общими усилиями выдать ее замуж в последний раз.

ФЕНОМЕН ГЛАВНОЙ ГЕРОИНИ

Персонаж актера Игоря Николаева Леонид Кораблев в первом сезоне был простым оперативником, а сейчас уже дорос до подполковника полиции и начальника убойного отдела. Чтобы войти в роль ему вполне достаточно надеть костюм и почитать сценарий.

- За время съемок мой герой приобрел деформацию, я так думаю, возраст, - рассказал артист. - Ту самую, которая, собственно, у всех людей присутствует. 23 года в одном проекте может показаться рутиной. Но рутина - часть любогопроцесса. В других проектах пока не участвую. Так что продолжаем в кадре ловить преступников и обезвреживать их. Сегодня вот снимали сцену допроса. Допрашивали будущую преступницу. В том смысле, что суда-то еще не было. Значит она подозреваемая.

Роль «будущей преступницы» в 23-м сезоне «Тайн следствия» исполняет актриса театра, кино, мать четверых детей Светлана Антонова. Она впервые принимает участие в сериале, который с удовольствием смотрела с самого начала. Признается, что за многие годы творческой жизни такого еще не играла никогда.Это совсем не бытовая история, а криминальная с мордобоем.

- Эти съемочные дни в Петербурге для меня волшебные, - признается актриса. - И режиссеру нравится, как я отчаянно бросаюсь на амбразуру в этой роли. Я уже перешла в ту категорию, когда мне, чем насыщеннее и обширнее роль, тем интереснее. Мне кажется, феномен этого сериала в главной героине. Я, честно, смотрела из-за нее. Она – номер один тут. Мы не были знакомы с Анной раньше, на площадке с первого взгляда подружились. Нафотографировались и телефонами обменялись. Еще не начали работать, а уже заболтались, да так, что режиссер нас даже отругал.

Зрители увидят новые серии к новому году. Фото: Дарья ЧУРИЛИНА/Предоставлено телеканалом Россия

РОМАНТИКА КРЫШ

У героини Анны Ковальчук в этом сезоне новая прическа – длинный вьющийся хвост, вместо пучка и новый ухажер – ее партнер по сцене Театра Ленсовета Сергей Перегудов.

- Я знаю, что некоторые зрители возмущены тем, что Мария Сергеевна никак не может определиться с выбором мужчины. Но мне кажется, что, если бы она остановилась и никаких движений у нее в личной жизни не происходило, зритель бы просто заскучал.Я сама-то давно уже, лет 20 как определилась. У меня все в порядке. А у нее нет. Снимали вот недавно романтическое свидание на крыше, мне не надо было даже ничего играть, потому что все было натурально. Я удивлялась и восхищалась совершенно искренне. Это было чудесно и нам повезло с погодой. Солнце заливало центр города и подворье Оптиной Пустыни. Первый раз снималась на крыше и вообще никогда не лазила по крышам Петербурга. А там очень красиво.