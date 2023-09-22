«Вывели из комы спустя три месяца»: Парня, которого сбила дочь Пореченкова, перевели на лечение в Петербург

Парня, пострадавшего в аварии с дочерью Пореченкова, спустя три месяца вывели из комы.

Молодого хоккеиста Александра Петровского, который пострадал в аварии с участием дочери актера Михаила Пореченкова, спустя три месяца вывели из комы. Сейчас его перевели на лечение из Москвы в Петербург. Об этом spb.kp.ru рассказал источник.

Напомним, что ДТП произошло в деревне Толстопальцево 6 июня. В этот день 18-летняя Мария Пореченкова во время обгона сбила парня на скутере. В итоге юноша серьезно пострадал и впал в кому. Врачи диагностировали у него переломы ног и нескольких ребер. Стоит отметить, что парня собирались вывести из комы еще в конце июня, но тогда эти планы осуществить не удалось. Однако сейчас юноша идет на поправку.

- Он в данный момент находится в Петербурге в больнице, поправляется потихоньку. Из комы вывели недели полторы назад, - рассказал «КП-Петербург» друг Александра.

Родные Александра винят в ДТП дочь актера. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известно, что на дочь актера после ДТП возбудили уголовное дело. Родные парня уверены, что именно девушка стала виновницей аварии, так как летела «на бешенной скорости». Если вину Марии Пореченковой подтвердят, то травмы парня будут расцениваться как тяжкий вред здоровью. А это грозит лишением свободы до двух лет.