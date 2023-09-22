Число соискателей из Африки выросло за год в 2,5 раза в Петербурге

Число соискателей из Африки выросло в 2,5 раза. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Число африканцев, желающих устроиться на работу в Петербурге, в 2023 году резко возросло. С января разместили или актуализировали свои резюме на hh.ru 1500 человек. Это в 2,5 раза больше чем в прошлом году.

Чаще всего соискатели из стран Африки хотят работать учителями, менеджерами по продажам или работе с клиентами, переводчиками, менеджерами по работе с партнёрами, а также программистами, разработчиками, геологами, инженерами, операторами колл-центра, тренер-инструкторами и курьерами.

Африканцы - это лишь 4,5 % от всех иностранных соискателей в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- «Белые воротнички» и инженеры не имеют языкового барьера для работы на российском рынке — они владеют английским, русским и в некоторых случаях французским языками, - пояснила РБК руководитель пресс-службы hh.ru по Северо-Западному федеральному округу Мария Бузунова.

Запросы у соискателей разумные. Половина согласна на зарплату до семидесяти тысяч рублей. 21% хотят получать до 105 тысяч, а 9% оценили свои навыки в максимальные 175 тысяч рублей.

1500 африканцев – это лишь 4,5% от всех иностранцев, которые ищут работу в Петербурге. Иностранные граждане – отличный способ борьбы с кадровой нехваткой для работодателей. Соискатели из Африки помогают компаниям справляться с недостаточным количеством кадров, так как мигрантов из стран СНГ уже не хватает.

Ранее spb.kp.ru писала о прошедшем в Петербурге в августе саммите «Россия – Африка». На ней лидеры африканских стран встретились с главными лицами России. В рамках форума обсудили, в том числе, экономическое сотрудничество, поговорили о потенциале торгово-экономических отношений и выделили приоритетны направления сотрудничества.