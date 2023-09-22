Без вести пропавшего режиссера БДТ Александра Никанорова ищут в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

В Петербурге волонтеры «ЛизыАлерт» подключились к поискам без вести пропавшего театрального режиссера БДТ имени Товстоногова. 40-летний Александр Никаноров выехал из дома на синем велосипеде 21 сентября. Когда мужчина перестал выходить на связь, встревоженные близкие решили его проведать. Но жилье оказалось пустым. Больше суток его местоположение остается неизвестным. Об этом рассказала spb.kp.ru подруга пропавшего Дарья.

Мужчина уехал на велосипеде 21 сентября. Фото: СОЦСЕТИ

– Александру 40 лет, но выглядит он сильно моложе. Из особых примет: русые кудри и очки. Из дома ушел в красной куртке, остальные элементы одежды неизвестны. Надеемся на помощь неравнодушных петербуржцев в поисках, – рассказала знакомая режиссера в беседе с корреспондентом spb.kp.ru.

Как выяснилось, телефон с собой мужчина также не взял. Когда к поискам подключились сотрудники поисково-спасательного отряда из Петербурга, по соцсетям начали разлетаться ориентировки.

К поискам подключились волонтеры. Фото: СОЦСЕТИ

На них волонтеры «ЛизыАлерт» указали рост около 170 сантиметров, худощавое телосложение и серого цвета глаза. Обеспокоенные близкие уже отправились на выезд. Всю известную о пропавшем информацию можно сообщить напрямую инфоргам поиска Дарине по телефону 8 952 234 86 88 и Асе по номеру 8 921 762 98 52. Кроме того, для свидетельств работает горячая линия: 8 800 700 54 52 или 112.