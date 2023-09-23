«Оживший дворец, Самсон в лучах лазеров и фейерверк»: Лучшие фото с праздника закрытия фонтанов в Петергофе

Осенний праздник фонтанов прошел в Петергофе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петергофе прошел праздник закрытия фонтанов. В бывшей загородной императорской резиденции тысячи гостей и жителей Петербурга смогли насладиться красотой вступающей в свои права осени и удивительного светового шоу. Spb.kp.ru побывала на мероприятии, посвященном Году педагога и наставника и собрала лучшие кадры мультимедийного спектакля «Наследники».

Программа шоу по-новому раскрывает для зрителей привычные вещи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

– Программа шоу по-новому раскрывает для зрителей привычные вещи. Посетители смогут взглянуть на них как на часть огромного богатства, созданного и переданного нам предками. Все присутствующие ощутят себя его наследниками, – рассказали в пресс-службе государственного музея-заповедника.

Посетители смогли ощутить себя частью огромного наследия. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Особенность представления этого года – реальные световые объекты, а не только проекции. Так, перед гротами Большого каскада появились декорации в виде исторических иллюминационных сооружений конца XIX – начала XX века.

Каждое изобретение сопровождала мини-история. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ожил и сам дворец. Поочередно одно здание сменялось другим. Кроме того, перед гостями Петергофа появлялись огромные и движущиеся достижения техники, каждое из которых сопровождал видео-рассказ об истории его создания.

На сцене выступили танцевальные коллективы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще больше антуража мероприятию добавили выступающие коллективы. Такие достижения прогресса как авиация и зеркальный фонарь сопровождали танцевальные группы. В один момент на сцене возникли «инженеры» и «ученые», выстроившиеся в крыло самого настоящего летательного аппарата. После этого на подиуме вспыхнули около десятка разноцветных фонариков, открывающих эпоху изобретателя-самоучки Ивана Кулибина.

Зрители не успевали даже моргать: одна картинка сменялась другой, а античные фонтаны – в том числе знаменитый Самсон – купались в лазерных лучах.

Центром программы стал фонтан «Самсон», купающийся в лазерных лучах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Завершилось шоу ярким и красочным фейерверком, осветившим петергофское сумеречное небо. Рассыпаясь на тысячи искорок, пиротехника закрывала очередной сезон работы удивительного музея-заповедника.

Завершил праздник красочный фейерверк. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Напомним, что аналогичная программа состоится и 23 сентября.