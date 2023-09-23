«Убил на глазах детей»: В Петербурге мужчина зарезал свою жену из-за ревности

Житель Петербурга зарезал свою жену из-за ревности на глазах у детей. Фото: СОЦСЕТИ

Трагедией завершился семейный вечер в одной из квартир Приморского района Петербурга. В полицию позвонила 17-летняя девочка. В слезах она сообщила, что в одном из домов на Суздальском шоссе ее отец с ножом напал на мать. Когда на место происшествия приехали правоохранители, они обнаружили мертвое тело женщины с множеством ножевых ранений. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

– По подозрению в убийстве 39-летней петербурженки задержали ее 44-летнего супруга. Выяснилось, что зарезал мать двоих детей он на почве ревности, – рассказали в пресс-службе ведомства.

В социальный сетях погибшая часто публиковала семейные фотографии. Фото: СОЦСЕТИ

У самого мужчины была порезана левая рука и повреждено сухожилие. Его доставили в одну из больниц города. Там ему оказали необходимую медицинскую помощь. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье об убийстве. По версии правоохранителей, после того, как глава семейства расправился с женой, он попытался свести счеты с жизнью.

Сейчас на месте работают судмедэксперты, они устанавливают все обстоятельства произошедшего. О том, что трагедия может случится в идеальной по фотографиям семье, не знали даже подруги погибшей. Spb.kp.ru удалось поговорить с одной из них.

Подруги погибшей не понимают, как супруги могли поссориться. Фото: СОЦСЕТИ

– Раньше они жили в Песочном. Потом переехали в город, общаться стали реже. Но я все равно не могу поверить в случившееся. Семья была идеальная: работающие родители, отличные детки. Очень жалко девочек и Вику. Хорошая женщина была, красивая, умная, – рассказала в беседе с корреспондентом spb.kp.ru знакомая погибшей.

Расследование по делу продолжается.