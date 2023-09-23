Пробки на въезде, грандиозный салют и толпы на газонах: Чем удивил осенний праздник фонтанов в Петергофе

Праздник фонтанов завершает летний сезон в Петергофе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Время пути один и час сорок минут, - предупреждает нас навигатор. Даже по ЗСД из Петербурга в Петергоф добираться дольше обычного. И причина не дачники, а долгожданное осеннее событие многих петербуржцев и гостей города – праздник закрытия сезонов фонтанов. Но до него нужно еще добраться.

В первый день праздник посетили 13 тысяч зрителей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как всегда, локальные заторы начинаются около 19 часов. Наученные горьким опытом люди, выезжают пораньше и утыкаются в пробку.

Финальный аккард - красивый салют. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПО ГАЗОНАМ-ХОДИТЬ!

Возле Нижнего парка к вечеру дежурят полицейские. Машины не пускают на территорию и в его окрестностях. Так что парковаться приходится тоже с трудом. Но людей это не удивляет, прогулочным шагом они следуют ко входу. Зайти можно только по билету, цена фиксированная – полторы тысячи рублей. Купить проходку можно было в кассе за несколько минут до начала. Дальше недолгий досмотр у рамок и вот ты уже внутри. До спектакля час, а самые лучшие места уже заняты.

- Дорогие гости, вы можете располагаться на газоне. После мероприятия сотрудники музея приведут его в порядок, - разносится голос из динамиков и толпы людей ищут себе место на траве.

Спектакль "Наследники" рассказывает о выдающихся личностях. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В этом году осенний праздник фонтанов проходит 22 и 23 сентября. Мультимедийный спектакль посветили Году педагога и наставничества. «Наследники» рассказывает о выдающихся изобретателях. Фасад большого дворца на один вечер превратился в масштабную декорацию, а в гротах и на террасах Большого каскада воссоздали иллюминационные сооружения прошлых эпох. Зрителей удивляли панорамными видеопроекциями, пиротехническими, звуковыми и световыми эффектами. Организаторы говорят, что подготовку начали еще в ноябре прошлого года. Ставки делали на технологии, хотели, чтобы смотреть спектакль было комфортно с любой точки парка.

В этом году, чтобы все зрители могли полноценно насладиться, погрузиться в его ткань, в его драматургию, мы увеличили количество светодиодных экранов. Весь каскад стал сценой, которая видна отовсюду, – рассказал врио генерального директора Государственного музея-заповедника «Петергоф» Роман Ковриков.

Небо над парком озарило сотни ярких огней. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ОЖИВШИЕ ГЕНИИ

И вот долгожданное начало – над дворцом разразилось несколько залпов салюта. В прошлом году, к слову, пиротехнического шоу не было. Заиграла музыка и на фасаде появились световые фигуры. Героями спектакля стали изобретатели, среди них авиаконструктор Андрей Туполев, создатель российского фарфора Дмитрий Виноградов, а также Иван Кулибин. Эти люди подарили миру изобретения, без которого современный человек не представляет своего существования.

Фасад дворца превратился в большой экран. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Часовой спектакль смотрели на одном дыхании.

- Каждый год что-то новенькое. Вау! – восторженно вдыхали зрительницы из первых рядов.

Финальный аккорд – яркий фейерверк. Небо над Петергофом на десять минут разукрасилось яркими огнями и под это дело, наконец-то включили каскад из фонтанов.

Спектакль будут показывать 22 и 23 сентября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Это же еще и просветительский проект, и мы старались с большим уважением рассказать о том, о чем в слышали и то, что удалось вплести в конву этого рассказа пиротехнику, и некие художественные номера, – рассказал художественный руководитель мультимедийного спектакля «Наследники» Глеб Фильштинский.

Организаторы ожидают за два дня больше 20 тысяч зрителей. В первый день праздник посетили 13 тысяч человек. Впереди еще один спектакль, в субботу 23 сентября в 21:00.