Пробки на въезде, грандиозный салют и толпы на газонах: Чем удивил осенний праздник фонтанов в Петергофе

Праздник фонтанов завершает летний сезон в Петергофе.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
- Время пути один и час сорок минут, - предупреждает нас навигатор. Даже по ЗСД из Петербурга в Петергоф добираться дольше обычного. И причина не дачники, а долгожданное осеннее событие многих петербуржцев и гостей города – праздник закрытия сезонов фонтанов. Но до него нужно еще добраться.
В первый день праздник посетили 13 тысяч зрителей.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Как всегда, локальные заторы начинаются около 19 часов. Наученные горьким опытом люди, выезжают пораньше и утыкаются в пробку.
Финальный аккард - красивый салют.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
ПО ГАЗОНАМ-ХОДИТЬ!
Возле Нижнего парка к вечеру дежурят полицейские. Машины не пускают на территорию и в его окрестностях. Так что парковаться приходится тоже с трудом. Но людей это не удивляет, прогулочным шагом они следуют ко входу. Зайти можно только по билету, цена фиксированная – полторы тысячи рублей. Купить проходку можно было в кассе за несколько минут до начала. Дальше недолгий досмотр у рамок и вот ты уже внутри. До спектакля час, а самые лучшие места уже заняты.
- Дорогие гости, вы можете располагаться на газоне. После мероприятия сотрудники музея приведут его в порядок, - разносится голос из динамиков и толпы людей ищут себе место на траве.
Спектакль "Наследники" рассказывает о выдающихся личностях.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В этом году осенний праздник фонтанов проходит 22 и 23 сентября. Мультимедийный спектакль посветили Году педагога и наставничества. «Наследники» рассказывает о выдающихся изобретателях. Фасад большого дворца на один вечер превратился в масштабную декорацию, а в гротах и на террасах Большого каскада воссоздали иллюминационные сооружения прошлых эпох. Зрителей удивляли панорамными видеопроекциями, пиротехническими, звуковыми и световыми эффектами. Организаторы говорят, что подготовку начали еще в ноябре прошлого года. Ставки делали на технологии, хотели, чтобы смотреть спектакль было комфортно с любой точки парка.
В этом году, чтобы все зрители могли полноценно насладиться, погрузиться в его ткань, в его драматургию, мы увеличили количество светодиодных экранов. Весь каскад стал сценой, которая видна отовсюду, – рассказал врио генерального директора Государственного музея-заповедника «Петергоф» Роман Ковриков.
Небо над парком озарило сотни ярких огней.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
ОЖИВШИЕ ГЕНИИ
И вот долгожданное начало – над дворцом разразилось несколько залпов салюта. В прошлом году, к слову, пиротехнического шоу не было. Заиграла музыка и на фасаде появились световые фигуры. Героями спектакля стали изобретатели, среди них авиаконструктор Андрей Туполев, создатель российского фарфора Дмитрий Виноградов, а также Иван Кулибин. Эти люди подарили миру изобретения, без которого современный человек не представляет своего существования.
Фасад дворца превратился в большой экран.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Часовой спектакль смотрели на одном дыхании.
- Каждый год что-то новенькое. Вау! – восторженно вдыхали зрительницы из первых рядов.
Финальный аккорд – яркий фейерверк. Небо над Петергофом на десять минут разукрасилось яркими огнями и под это дело, наконец-то включили каскад из фонтанов.
Спектакль будут показывать 22 и 23 сентября.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
- Это же еще и просветительский проект, и мы старались с большим уважением рассказать о том, о чем в слышали и то, что удалось вплести в конву этого рассказа пиротехнику, и некие художественные номера, – рассказал художественный руководитель мультимедийного спектакля «Наследники» Глеб Фильштинский.
Организаторы ожидают за два дня больше 20 тысяч зрителей. В первый день праздник посетили 13 тысяч человек. Впереди еще один спектакль, в субботу 23 сентября в 21:00.