Волонтеры высадили в Ленинградской области более 6 тысяч саженцев

Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка.

В Волосовском лесничестве Ленинградской области высадили 6200 саженцев ели в рамках акции «Сохраним лес».

«Сохраним лес» - ежегодная Всероссийская акция по восстановлению лесов, часть национального проекта «Экология». Основная цель в 2023 году - посадить 70 миллионов деревьев и привлечь внимание широкой общественности к теме сохранения и восстановления лесов.

Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка.

- Ленинградская область бережно относится к лесу, при этом - мы один из самых динамично развивающихся регионов России, - поблагодарил земляков губернатор Александр Дрозденко. - Мы выполняем, поставленные перед регионом задачи экономического развития, при этом помним, что лес - это то, что мы должны оставить нашим детям и внукам, следующим поколениям. Я благодарю всех, кто сегодня вышел сажать лес и не только здесь, но и во всех районах области. Это люди с чистой душой и открытым сердцем, те кто не на словах, а на деле любит природу.

Таким образом с начала 2023 года на Северо-Западе появилось 34 тысячи деревьев. Кроме того, в переработку ушли около 11 тонн пластика, более 28 тонн макулатуры, 1,6 тонны мебели, 18 тонн металла и 85 тонн электронного оборудования. В утилизацию сдано 200 кг отработанных батареек.

Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка.

В посадке деревьев приняли участие волонтеры Сбера. Ежегодно банк реализует более 100 проектов, направленных на повышение качества уровня жизни в регионах СЗФО и сохранение природы.

- Переиначив известную фразу, скажу, что каждый человек должен посадить хотя бы одно дерево в жизни. - отметил директор отделения Сбербанка по Ленинградской области Олег Тихомиров. - Таким образом мы не только отдаем дань природе, благодарим ее, но и занимаемся лесовосстановлением. Мы популяризируем экоповедение, собственным примером вовлекаем других в это полезное доброе дело.