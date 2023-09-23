В Петербурге почтили героев-энергетиков Великой Отечественной войны

Фото предоставлено пресс-службой «Россети Ленэнерго».

23 сентября 2023 года, в день 81-й годовщины со дня прорыва энергетической блокады Ленинграда на территории мемориала «Разорванное кольцо» состоялась торжественная церемония передачи памятника героям-энергетикам, установленного «Россети Ленэнерго», Правительству Ленинградской области.

В торжественной церемонии приняли участие председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Сергей Морозов, генеральный директор «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин, ветераны, молодые специалисты и дети сотрудников энергетической компании. Они возложили цветы к мемориалу «Разорванное кольцо» и памятнику, посвященному энергетикам.

Фото предоставлено пресс-службой «Россети Ленэнерго».

- Памятник установлен недалеко от места, где выходил из воды «Кабель жизни», - отметил генеральный директор «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин. - Он призван сохранить память о наших коллегах - людях, которые, не щадя жизни, делали свою работу, боролись за Победу. Для нас особенно ценно, что памятник стал важной частью мемориального комплекса «Разорванное кольцо» - одного из главных мемориалов, посвященных защитникам Ленинграда. Сегодня мы официально передаем памятник Правительству Ленинградской области. Это завершающий этап нашего проекта. Пусть подвиг энергетиков живет в памяти современников и потомков - наших детей, внуков и правнуков.

Фото предоставлено пресс-службой «Россети Ленэнерго».

23 сентября 1942 года в осажденный Ленинград начала поступать энергия по кабельной линии электропередачи длиной 22,5 километра, проложенной энергетиками по дну Ладожского озера. Заработали простаивающие без электричества оборонные предприятия, было запущено несколько трамвайных линий, и в 3000 жилых домов блокадного города появилось освещение.

Памятник героям-энергетикам представляет собой карту, помещенную в центр плиты, образованной «ледяным глыбами», где расположены линии кабеля, проходящие через Ладожское озеро к осажденному Ленинграду.