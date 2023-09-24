Шушары, Пулково и остальной юг Петербурга остались без света вечером 24 сентября

Юг Петербурга остался без света. Фото: СОЦСЕТИ.

В Шушарах на юге Петербурга неожиданно воцарилась кромешная тьма. Примерно в 19:30 весь поселок как по щелчку погрузился во тьму. Зато романтический вечер при свечах был обеспечен. Местные жители гадали, в чем причина, а главное, сколько это продлится. В центре обработки вызовов петербуржцев обнадеживать не стали, сказали, что свет появится не раньше 3 часов ночи. На деле же, все закончилось гораздо быстрее.

- Сказали минимум на часа 2-3.Произошла какая то вспышка и все шушары погасли, - писали местные жители в группе Вконтакте «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

Аэропорт Пулково тоже зацепило отключение света, правда, всего на одну минуту.

- В зале вылета внутренних рейсов в 19:30 было временное переключение электричества в связи с нарушением подачи электроэнергии в Санкт-Петербурге. В течение 1 минуты подача электроэнергии восстановлена. Аэропорт работает в штатном режиме, - сообщили spb.kp.ru в пресс-службе аэропорта.

Совсем скоро в Шушарах снова появился свет.

- Специалисты "Россети Ленэнерго" оперативно восстановили электроснабжение Пушкинского района Петербурга после технологического нарушения на оборудовании. Энергообъекты компании функционируют в штатном режиме, - сообщили spb.kp.ru в пресс-службе Ленэнерго.

Блэкаут на юге Петербурга продлился не долго. Можно тушить свечи и наслаждаться благами цивилизации.