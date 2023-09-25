Построение нейронных связей, развитие моторики и отвлечение от суеты: Почему все больше людей выбирают творческий досуг

Основатель творческой мастерской HandMadeMania Мария Соколова рассказала, чем сегодня увлекаются петербуржцы. Фото: Мария Соколова.

Творчество - лучший способ отвлечься от повседневной рутины, расслабиться или даже самореализоваться. Сегодня появляются новые виды хобби, а петербуржцев все чаще можно увидеть в различных студиях и мастерских. Что изменилось в креативной сфере в последнее время? И чем сегодня увлекаются петербуржцы? На эти и другие вопросы ответила основатель творческой мастерской HandMadeMania Мария Соколова.

- В начале расскажите о новых трендах в сфере творческих хобби - что сегодня популярно, а что ушло в прошлое?

- Творческие тренды сродни тенденциям моды. Как и одежда, направления в творчестве могут уходить со сцены, могут стать классикой, а могут пережить второе рождение. Однозначно в 2022 и 2023 годах снова в лидеры выбились свечи и натуральная косметика. Бум таких мастер-классов был примерно в 2010-11 годах, сейчас волна вернулась. Причем теперь мастера создают не просто свечи. Они экспериментируют с интересными фантазийными ароматами. Например, как вам понравится свеча с запахом новой книги? В мощный тренд последних лет я выделю направления, связанные с уютом, красотой дома, интерьерными объектами. Начало эти тенденции берут в ковидный год, когда многие из нас оказались у себя дома 24/7 и волей неволей присмотрелись к своему жилью с нового ракурса. Тогда и возрос спрос на интерьерные картины, чаще всего абстракцию. Стали популярными направление рельефной живописи тектурными пастам или тонированными смесями. Быстро набрало обороты такое интересное направление как ботанический барельеф. Появились мастер-классы по созданию простых форм из гипса или бетона. Наконец, все больше и больше людей увлеклись мозаикой.

Как и одежда, направления в творчестве могут уходить со сцены, могут стать классикой, а могут пережить второе рождение. Фото: Мария Соколова.

- Кому подойдет такой вид досуга?

- Абсолютно всем! На каждом мастер-классе мы не устаем рассказывать, как важно развитие мелкой моторики для детей и формирование связи «руки-мозг». Не менее важно работать руками и людям старшего возраста. Мы много слышим про нейронные связи, коучи советуют ходить домой или на работу, новыми маршрутами, давая мозгу решать новые задачи. Творчество - это именно тот процесс, который задействует оба полушария.

Творчество - это именно тот процесс, который задействует оба полушария. Фото: Мария Соколова.

- Как же выбрать что-то одно из целого моря творческих хобби?

- Мой совет - подобрать занятие под свой характер. Например, ботанический барельеф (работа с глиной, растениями, гипсовой смесью) - это медитативный процесс. Панно цветными цементами большими мазками потребует больше экспрессии, креатива и скорости. Для тех, кто хочет отрешится от суеты идеально подойдет мозаика.

Для тех, кто хочет отрешится от суеты идеально подойдет мозаика. Фото: Мария Соколова.

- Расскажите немного об искусстве мозаики - что оно из себя представляет и откуда пошло?

- Мозаику изобрели в Древней Греции, а наибольший расцвет она получила в Древнем Риме. В древнем мире мозаикой из смальты, камня, мелкой гальки выкладывали полы, потолки, стены. Это символизировало богатство дома. Смальта - это плотной цветное непрозрачное стекло, которое варят при температуре в несколько тысяч градусов. Оттенки и цвета ей придают с помощью окисей металла. Смальта бывает толщиной от 6 до 20 мм. Это уникальный материал, который обладает достаточной прочностью, чтобы десятки лет не выцветать и не трескаться, но при этом должен быть хрупким ровно настолько, чтобы художник мог расколоть его на кусочки.

- Почему все больше людей стали интересоваться именно мозаикой?

- Ответ совершенно прост - потому что это стало доступно. Во-первых, больше не нужно идти в магазины для художников, все теперь продается везде. Во-вторых,многие специальные художественные материалы можно легко заменить строительными, не потеряв в качестве, которые в разы дешевле. Например, рельефные панно мы делаем на мастер-классах с помощью тонированной цементной смеси.

- С какого возраста можно начать заниматься этим хобби?

- Когда мы начали проводить мастер-классы по мозаике, мы хотели чтобы она была доступна максимально широкому кругу, но ограничения все-таки есть. Смальта, это стекло, и порезы могут быть. Поэтому детей младше 7 лет мы не записываем на мастер-классы, но если родители настаивают и остаются помогать, то чаще всего все проходит хорошо.

- Сложно ли начинать заниматься подобным с нуля и как быстро у новичка начнут получаться красивые работы?

- Определенно стоит, даже если опыта раньше не было. Можно начать с фигурной мозаики на деревянной основе. За счет формы она уже будет смотреться законченным произведением. Первая работа всегда дорога сердцу и помогает понять, хочешь ли ты дальше развиваться в этом виде искусства.

Для новичков подойдет фигурная мозаика на деревянной основе. Фото: Мария Соколова.

- А как проходят сами занятия?

- Как и в работе над картиной. В начале надо понять композицию или набросать эскиз на основе. Затем выбрать цветовые сочетания. А дальше - выкладывать, выкладывать и выкладывать. Разумеется еще нужно накалывать кусочки на

нужный размер. Финальный этап - затирка работы, если смальта сажалась на клей. За время занятия мы успеваем и поболтать с учениками, и чай попить и просто посидеть в тишине, не отвлекаясь ни на что вокруг.

- Сколько времени потребуется, чтобы сделать одну работу?

- Самое быстрое занятие - это фигурная мозаика. Обычно ученики заполняют основу и заканчивают все финишные этапы за 1,5-2 часа. Более масштабные работы обычно занимают 4-5 часов, если хочется успеть за 1 раз. Ученики, увлеченные мозаикой ходят неделю за неделей, все больше погружаясь в творчество и выполняя более интересные и крупные работы.

- Ну а что же можно сделать с получившимся шедевром?

- Небольшие мозаики идеально подойдут как подставка под горячее, ведь смальта вообще не боится температурных перепадов. Мозаикой можно выложить поднос, поверхность журнального столика, а панно и мозаичные картины сделают любой интерьер эксклюзивным. Вот так и получается, что от самой простой и маленькой до сложной и большой, мозаика служит вам в быту, радует вас годами, не теряя свою яркость и красоту.