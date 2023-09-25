Как живет и работает в Арктике российская полярница: Ест селедку под шубой, выращивает апельсины и прячется от медведей

Петербурженка Елена Попова дрейфовала в арктических льдах больше полугода. А говорят еще, что женщины - слабый пол. ФОТО: предоставлено "КП".

Полярная ночь, пронизывающий ветер, 40-градусный мороз и ни одного Деда Мороза. Казалось бы, не самые лучшие условия для работы. Но не для 28-летней Елены Поповой. Морской геолог и ведущий инженер ФГБУ «ВНИИОкеангеология» больше полугода дрейфововала в арктических льдах в рамках экспедиции «СП-41». В разговоре с ученым spb.kp.ru узнала о деятельности современных полярников в Арктике и о том, трудно ли «женскому десанту» много месяцев обходиться без платьев и макияжа.

ДРЕЙФУЮЩИЕ ВО ЛЬДАХ

- Что ж, гендерно разнообразим этот рейс, - пишет Лена на своей страничке в соцсети перед отправлением в экспедицию.

У девушки определенно нордический типаж: белокожая, с глазами «из самого синего льда» и сильным, сдержанным характером.

Вместе с ней в отряде еще двое мужчин. А всего в экспедиции – больше 30 ученых, изучающих Землю вдоль и поперек. В сентябре 2022 года полярникам предстояло первыми протестить единственную в мире ледостойкую самодвижущуюся платформу «Северный полюс», которую построили в Петербурге специально для этих исследований. Эксперимент удался.

Полярники протестили единственную в мире ледостойкую самодвижущуюся платформу «Северный полюс». ФОТО: сайт ААНИИ

- В нужной точке судно «вмораживается» в льдину и дрейфует вместе с ней по Арктике. Здесь же, на льду, мы разворачиваем научную станцию, - описывает процесс полярница. - Вся конструкция движется со скоростью в среднем 5 морских миль в суки – это медленнее, чем обычный корабль, но все же ни много ни мало чуть больше девяти километров.

Скорость по большому счету никак не ощущается пассажирам. Впрочем, смена пейзажа за окном тоже не впечатляет: снег, лед, лед и снег.

- Только когда наступает полярный день и становится чуть светлее, хоть какие-то цвета вокруг появляются, - улыбается Лена. – А так да: полоска черного неба, горизонт, полоска льда – вот тебе и вид из окна.

Трутся спиной медведи... о новую дрейфующую платформу - полярники наблюдают за ним с безопасного расстояния. Фото: предоставлено "КП"

Но со льдом морские геологи не церемонятся. Они пропиливают в нем квадратное отверстие и опускают туда пробоотборник. Он тянется на самое дно – до пяти километров вниз!

- Сам прибор весит около тонны. Трос же опускать не так тяжело, но мужчины в основном делали все сами. В этом плане я им только помогала и уползала в лабораторию – изучать полученный со дна материал.

Так работают морские геологи, а мороз тем временем под минус сорок. ФОТО: предоставлено "КП".

ОТЕЛЬ 4* С «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

Кстати, окна в каютах – круглые иллюминаторы, и это, пожалуй, основное отличие жилья полярников от какого-нибудь четырехзвездочного отеля в Турции. Разве что еще домашнего халата и тапочек не хватает и стальное ворчание судна вряд ли похоже на ласковый шум волн. Зато «номера» у всех отдельные с «все включено».

- Обычно в каютах до четырех человек живет, так что нам повезло, - отмечает Елена. – А чтобы не было одиноко, многие заводят «питомца» - у меня это было растение. Выращивала апельсин в горшке. Что касается еды, то по выходным давали сгущенку, вафли, печенье, шоколадки и даже свежеиспеченные булочки. Но больше всего запомнился один полдник: была селедка под шубой, а сверху – авокадо. Плод сильно напомнил мне сушу.

Звезда по имени Солнце - редкий гость на Северном полюсе. Фото: предоставлено "КП"

Вообще, хорошее питание полярников – залог продуктивной работы. А учитывая, что за «окном» всегда суровый минус, пропускают обеды тут редко.

- С платформы мы почти не выходили, да и куда? Если только на льдину. И лучше – с ружьем или с егерем, так как медведи белые ходят. Об их приближении, кстати, «сообщал» пес Буран – у него нюх на косолапого!

ЗВОНКИ РОДНЫМ И КОРПОРАТИВЫ В АРКТИКЕ

Как вы понимаете, с сотовой связью в Арктике пока есть сложности, поэтому звонки домой возможны лишь раз в месяц. А вот по электронной почте отправлять весточки с края земли намного проще.

- Когда впервые увидела медведя, сделала рассылку сразу на 5-6 адресов! В теме сообщения так и указала: «Это письмо в честь того, что я видела медведя», - вспоминает полярница.

И еще о приятном - праздники. Их на корабле любят. А когда экспедиция длится почти год, здесь, во льдах, полярники успевают отметить почти все торжества.

- Дни рождения копятся в течение месяца, а потом их отмечают скопом, в один день. В марте вместе со мной еще шесть человек поздравляли, - вспоминает Лена и хвастается, что ей подарили маленький геологический молоток, сделанный прямо на борту. А к Новому году мы соорудили две елки – из проволоки и пластиковых бутылок, покрашенных зеленкой. Игрушки тоже сделали из чего придется.

Вид из окна 4-звездочного отеля посреди Арктики и новогодняя елочка из проволоки. Фото: предоставлено "КП"

А в остальном новогодняя вечеринка выглядит, как и на суше: гирлянды, шампанское, нарядные полярники. Некоторые девушки брали выходные платья, помады, но Лена не заморачивалась – у нее с собой только удобная одежда, ведь главная цель экспедиция все-таки научная работа.

СПРАВКА «КП»

В 2013 году дрейфующую станцию «Северный полюс-40» эвакуировали из-за таяния и раскола льдины. Тогда на помощь к полярникам поспешил атомный ледокол «Ямал» и забрал оттуда 16 человек. В результате круглогодичные исследования центральной Арктики, которые проводились с 1930 годов, приостановили почти на 10 лет. Новую ледостойкую самодвижущуюся платформу начали строить на Адмиралтейских верфях в 2018 году, а в октябре 2022 года она вышла в свой первый рейс. На ее борту есть судовые лаборатории, вертолетная площадка и мобильный полевой лагерь для размещения на льдинах. Сейчас «СП» продолжает дрейфовать в Арктике.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАТФОРМЫ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»

Длина платформы – 83,1 метра

Ширина – 22,5 метра

Экипаж – 14 человек

Научный персонал – 34 человека

Скорость – 10 узлов

Запас продовольствия – 365 суток

Запас топлива – 750 суток