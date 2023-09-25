В ГУАП открыли именную мемориальную аудиторию, посвященную ученому Николаю Николаевичу Красильникову. Фото: пресс-служба ГУАП.

В Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения (ГУАП) состоялось торжественное открытие именной мемориальной аудитории, посвященной выдающемуся ученому, доктору технических наук, профессору, Заслуженному деятелю науки и техники Российской Федерации, Лауреату премии Правительства Российской Федерации, Заслуженному профессору ГУАП Николаю Николаевичу Красильникову.

ГУАП высоко ценит и сохраняет научное наследие университета, стремится создать условия для патриотического воспитания молодежи. Именная мемориальная лаборатория компьютерной обработки изображений станет функциональным учебным помещением для проведения занятий, сохранения памяти о выдающемся работнике вуза и о значительных научных достижениях университета.

Фото: пресс-служба ГУАП.

- Я горжусь тем, что в кругу моих учителей, старейшин образования, приглашенных гостей мы открываем лабораторию имени Николая Николаевича Красильникова, - сказала ректор ГУАП Юлия Антохина. - Это выдающийся человек, который большую часть своей трудовой жизни отдал университету. Он внес неоценимый вклад в развитие вуза и науки. Молодой, но уже состоявшийся человек, пришел в ЛАИ (ныне ГУАП) в 27 лет. Уже через три года стал заведовать масштабной грандиозной кафедрой. Отмечу большую ответственность, возложенную тогда на него. Но увлеченному наукой ученому удалось сплотить вокруг себя сотрудников кафедры и молодежь. Наши студенты должны знать своих героев, знакомиться с их работами, перенимать опыт. Николай Николаевич подавал информацию интересно, его хотелось слушать очень долго, запоминать каждую фразу. С его уходом ушла целая эпоха. Он - гордость ГУАП.

Фото: пресс-служба ГУАП.

В лаборатории компьютерной обработки изображения, которая теперь носит имя выдающегося ученого и педагога, Николай Николаевич Красильников на протяжении многих лет передавал свои знания и профессиональный опыт выпускникам ГУАП, формируя надежный научный потенциал нашей страны. Он проработал в университете более 66 лет и за это время внес огромный вклад в развитие отечественной и мировой науки. В день открытия лаборатории имени Николая Николаевича собралось большое количество людей - последователи, ученики, не равнодушные к его труду люди.

- Это огромное событие в жизни не только вашего университета, но и всей страны, - отметил заведующий отделом сенсорных систем, заведующий лабораторией физиологии зрения Института физиологии им. И.П. Павлова РАН Юрий Шелепина. - В научном мире имя Николая Николаевича звучит громко, он оказал на него огромное влияние. В вузе много его учеников, я один из них. Мы благодарны, что ГУАП помнит, не забывает такого прекрасного творца. Его деятельность окрыляла многих людей, наставляла. Открытие лаборатории, без сомнений, важно для студентов, молодежи.

Каждый присутствующий рассказывал о работе с Николаем Николаевичем, об удовольствии учиться у великого человека, мастера своего дела. Каждый отметил, что он стал автором около 300 научных работ, им подготовлены тысячи квалифицированных специалистов, в том числе 28 кандидатов технических наук. Его аспирант вспоминает, что Николай Николаевич всегда разговаривал с ним на равных, диалог был построен на взаимном уважении и любви к предмету.

- Деятельность Николая Николаевича имеет три слагаемые успеха - ученый, инженер, человек-воспитатель, - заявил старший научный сотрудник кафедры телевидения и видеотехники Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ Константин Гласман. - Я сам штудировал книги Николая Николаевича, есть любимые - от теории связи до закономерностей восприятия. Его теория не абстрактна, это целое руководство для инженеров. Я вспоминаю то время, когда Николай Николаевич воспитывал молодое поколение, он не хвалил, а указывал на недостатки, чтобы сделать своих учеников лучше. Открытие лаборатории - возможность студентов проникнуть в творческую кухню Николая Николаевича.

Фото: пресс-служба ГУАП.

Николай Николаевич создал такие научные направления, как «Цифровое телевидение», «Статистическая теория передачи и восприятия изображений», «Обобщенные функциональные модели зрительной системы человека», а также научная школа, получившая широкое международное признание. Под руководством Николая Николаевича совместно с Всесоюзным научно-исследовательским институтом телевидения впервые в СССР были успешно развернуты работы по цифровому телевидению. Впервые в стране были выполнены уникальные работы в области статистического кодирования изображений, цветовой палитры, цифрового кодирования звука.

Под руководством Николая Николаевича Красильникова совместно с Летно-исследовательским институтом имени Михаила Громова была разработана первая в стране телевизионная информационная измерительная система, предназначенная для измерения и отображения траектории движения при испытании самолетов корабельного базирования на этапах взлета и посадки, которая вошла в состав аппаратуры на борту первого советского авианесущего крейсера. Разработанная Николаем Николаевичем «Статистическая теория передачи, приема и восприятия изображений» заложила основы теории математического описания механизмов обработки визуальной информации в зрительной системе человека. Эти работы явились лидирующими не только в отечественной, но и в мировой науке.