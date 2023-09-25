Разработчик игр пытался зарезать возлюбленную в парадной дома в Петербурге

Уголовное дело завели на петербуржца из-за подозрений в покушении на убийство возлюбленной. Фото: СОЦСЕТИ

Следователи Адмиралтейского района Петербурга возбудили уголовное дело на 37-летнего местного жителя. Разработчика игр подозревают в покушении на убийство возлюбленной. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

37-летнего подозреваемого задержали в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

– Во время оперативно-розыскных мероприятий вместе с сотрудниками регионального управления МВД петербуржца задержали. Правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, – уточнили в пресс-службе местного СК.

По мнению специалистов ведомства, в ночь на 25 сентября пара находилась в одном из домов на Можайской улице. Но внезапно возлюбленные поссорились. Словесная перепалка едва не обернулась настоящей трагедией. Предположительно, мужчина несколько раз ударил свою 29-летнюю спутницу ножом. Но молодой специалистке в IT-сфере повезло: девушке быстро оказали медицинскую помощь.

29-летняя пострадавшая училась в ИТМО. Фото: СОЦСЕТИ

Возможную причину конфликта не указывают ни следователи, ни друзья петербурженки, с которыми spb.kp.ru удалось связаться. На немногочисленных совместных фотографиях, которые пострадавшая публиковала в соцсетях, пара больше напоминает иллюстрацию из сказки. Молодые люди увлекались реконструкцией, работали в одной сфере. Сейчас правоохранители осматривают место происшествия и выясняют все обстоятельства случившегося.