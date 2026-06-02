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Общество2 июня 2026 5:22

Тепло и ясное небо порадуют петербуржцев: Синоптик Леус о погоде на 2 июня

Воздух прогреется до +22 градусов в Петербурге 2 июня
Регина МАРИНЕЦ
Вероятность дождей близка к нулю.

Вероятность дождей близка к нулю.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Вторник, 2 июня, в Петербурге пройдет под влиянием северной периферии антициклона. Об этом сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

- В городе ожидается переменная облачность. Вероятность дождей близка к нулю, так что солнечные лучи смогут беспрепятственно прогревать воздух, - добавил синоптик в своем telegram-канале.

Температура днем поднимется до +20…+22 градусов. В Ленинградской области будет чуть теплее - от +18 до +23. Ветер западный, его скорость составит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и остановится на отметке 759 миллиметров ртутного столба.

В среду, 3 июня, погода немного испортится. Днем местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Ночью температура опустится до +10…+12 градусов. Днем воздух прогреется до +21…+23.

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